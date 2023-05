Nigeria.- La Embajada de EEUU confirma el rescate de dos trabajadores secuestrados tras el ataque contra un convoy

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Dos empleados de la misión de Estados Unidos desaparecidos desde el ataque del 16 de mayo en Anambra están vivos y a salvo, y bajo la protección de las autoridades nigerianas", ha señalado la Embajada en un comunicado.

Así, ha señalado que sus familias ya han sido informadas de que han sido recuperados "de forma segura". "El personal de la misión está en camino para reunirse con ellos y acompañarlos a casa", recoge el texto que asegura que Estados Unidos mantiene su cooperación con las fuerzas de seguridad para identificar a las víctimas y llevar a los responsables del ataque ante la justicia.

Previamente, las autoridades de Nigeria habían anunciado el rescate de los dos trabajadores de la Embajada de Estados Unidos. El portavoz de la Policía de Anambra, Tochukwu Ikenga, indicó entonces que "las fuerzas de seguridad han rescatado sanos y salvos a primera hora del día a las dos víctimas que seguían secuestradas tras el ataque contra un convoy estadounidense en la carretera entre Atani y Osomalla".

No obstante, siguen sin trascender detalles sobre la operación de rescate, incluido el lugar en el que se ha llevado a cabo, o sobre el estado de salud de los rescatados, tal y como ha recogido el portal nigeriano de noticias This Day.

Horas antes, el jefe de la Policía de Anambra, Echeng Echeng, detalló que dos personas habían sido detenidas por su supuesta relación con el ataque, en el que murieron tres trabajadores del Consulado y cuatro agentes de la escolta. Según las autoridades, ninguna de las víctimas es estadounidense.

El Gobierno estadounidense condenó este miércoles el ataque y sostuvo que trabajaría "en estrecha colaboración con nuestros colegas encargados de hacer cumplir la ley en Nigeria para tratar de llevar a los responsables ante la justicia".

"Todavía no sabemos el motivo del ataque, pero no tenemos indicios en este momento de que haya estado dirigido específicamente contra nuestra misión", precisó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que agregó que "Estados Unidos no tiene mayor prioridad que la seguridad y protección" de su personal.