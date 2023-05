Ciudadanos arremete contra el PP y asegura que no representa "un cambio" sino que es "un recambio"

MURCIA, 20 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado en un acto celebrado en Murcia para arropar a los candidatos 'naranjas' a la Alcadía de la ciudad y a la Presidencia de la Región, Pedro García y María José Ros, respectivamente, donde ha afeado al PP "haberse dado mucha prisa" para denunciar una lona que instalaron en esta ciudad para acusar al PP y al PSOE de corrupción pero no para llevar a cabo otras medidas.

Entre ellas, Guasp ha mencionado la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que Ciudadanos reclama desde hace años para contrarrestar la, a su juicio, influencia que ejercen los partidos nacionalistas y que ha vuelto a cobrar protagonismo a raíz de la polémica por la inclusión de condenados por pertenencia o colaboración con ETA en las listas electorales de EH Bildu.

"No se dan prisa para modificar la LOREG para que Bildu no sea socio preferente de un indecente Pedro Sánchez", ha lamentado la portavoz nacional 'naranja', que también ha criticado que los 'populares' "no se dan prisa para bajar los impuestos" o "reformar el sistema sanitario y garantizar la igualdad de los españoles".

Para Guasp, el PP "sí se da prisa para pactar con Unidas Podemos y el PSOE y apoyar un sablazo a los autónomos" y "para legitimar el pacto con Vox en Castilla y León". Por ello, la portavoz se ha preguntado "qué cambio representan" los de Alberto Núñez Feijóo. "Eso es un recambio" y "malo" para España, ha dicho.

LA GANGRENA

Asimismo, Guasp ha arremetido contra Sánchez y sus "promesas electoralistas". "Ha activado esta campaña una subasta electoralista que sale del bolsillo de todos los españoles", ha dicho, en alusión a los anuncios que el presidente viene realizando en las últimas semanas en materia de vivienda, entre otras.

La portavoz ha instado a decir "no" a esta "subasta electoralista", a "la pérdida histórica de los Fondos Europeos", "a seguir siendo los primeros en paro juvenil" en la Unión Europea y "a las recetas intervencionistas" encarnadas, a su juicio, en la Ley de Vivienda.

Así las cosas, Guasp ha hecho hincapié en que el PP y el PSOE "son lo mismo": "conservadores de todo lo que no funciona, corrupción, enfrentamiento, pactos con extremismos", ha resaltado, antes de considerar que esta es "la gangrena" de la democracia.

A renglón seguido, ha asegurado que los españoles "merecen un gobierno" en el que Ciudadanos esté "para transformar todo lo que no funciona desde el reformismo y no desde el populismo" y ha recalcado que los 'naranjas' no alcanzarán pactos con partidos extremistas tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. "Este 28M votar a Ciudadanos vale por diez", ha zanjado.