Organizaciones humanitarias consideran que la cumbre del G7 es un "fracaso para el Sur global"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"El G7 ha fallado al Sur global en Hiroshima. No han condonado deudas y no han sabido ver lo que es realmente necesario para poner fin al incremento del hambre a nivel global", ha apuntado un portavoz de Oxfam, Max Lawson. "Pueden destinar miles de millones a la guerra, pero no pueden dar ni siquiera la mitad de lo que necesita la ONU para las crisis humanitarias más graves", ha reprochado.

El comunicado del G7 prevé dedicar 21.000 millones de dólares "para afrontar las crisis humanitarias que más han empeorado este año, incluida la urgente crisis alimentaria", lejos de la cifra planteada por la ONU de 55.000 millones de dólares (42.000 millones de euros).

Varios organismos han denunciado la reducción de los fondos para ayuda humanitaria no solo por la ayuda destinada a Ucrania y sus refugiados, sino también por el incremento en gasto armamentístico.

Desde Global Citizen, Friederike Roeder ha apuntado que el comunicado final del G7 está "fuera del camino" porque "no cumple con el objetivo que realmente se necesita: la acción". Roeder ha criticado la falta de medidas concretas y el compromiso de aportar 100.000 millones de dólares anuales para protección climática.

"El papel de Alemania en este anuncio es particularmente decepcionante. El desempeño de la UE en la diplomacia internacional es crucial, pero será imposible si Alemania, el país más grande, sigue concentrando su capacidad de negociación en nuevas inversiones en gas en lugar de liderar el camino hacia un futuro libre de combustibles fósiles", ha argumentado en un comunicado recogido por DPA.