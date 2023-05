Previa del Valencia CF - Real Madrid

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid intentará olvidar este domingo su dolorosa y dura derrota en las semifinales de la Liga de Campeones con una victoria en su visita a Mestalla (18.30 horas) donde le espera un Valencia con muchas urgencias y que buscará aprovechar cualquier síntoma de dejadez de su rival.

El conjunto 'che' está en plena batalla por evitar el descenso y esa necesidad puede ser un arma de doble filo ante un equipo madridista que llega tocado en lo anímico tras decir adiós al trono de la 'Champions', y hacerlo además de una forma un tanto amarga.

Los de Carlo Ancelotti fueron zarandeados en el Etihad Stadium por el Manchester City, que les goleó 4-0 y prácticamente les anuló, sobre todo en una primera parte para el olvido. Ahora, sin tiempo para vestir mucho este luto simbólico, el 14 veces campeón de Europa debe centrarse en acabar del mejor modo posible la temporada doméstica.

No se juega tanto como los de Rubén Baraja por lo que necesitará estar muy concentrado para no encajar una nueva derrota liguera a domicilio, tras caer en sus dos últimas salidas en Montilivi y en el Reale Arena, de forma clara y sin ofrecer mucha garantías.

Ahora visitan un Mestalla que está de celebración por su centenario, y que será una 'caldera' y donde siempre le suele costar por lo que debe cambiar radicalmente su imagen en la lucha por el 'consuelo' de ser subcampeón, donde ahora aventaja en dos puntos al Atlético de Madrid.

Ancelotti fue uno de los que salió dañado de la derrota del pasado miércoles y parece estar de nuevo en el centro de la crítica, aunque hubo otros jugadores que tampoco salieron bien parados, como es el caso seguramente de un Karim Benzema, cuya temporada no está siendo lo deslumbrante de la anterior. Tampoco hubo mucha participación de Vinicius Jr en el Etihad, pero el extremo brasileño tiene el aval de su mejor rendimiento durante casi toda la campaña.

El técnico italiano repartió esfuerzos mientras el equipo seguía 'vivo' en la máxima competición continental y es probable que lo vuelva a hacer en el inicio de una semana con tres partidos. Por ello, puede ser una oportunidad para jugadores como Tchouameni, Ceballos, Asensio, Lucas Vázquez o Mendy en un partido donde el Valencia no puede jugar con demasiadas contemplaciones.

Arriba, de todos modos, se espera que se mantengan tanto el '9' francés, con el objetivo de volver a franquear la barrera de los 20 goles ligueros y de intentar pelearle el 'pichichi' a Robert Lewandowski, como un 'Vini' al que su técnico apenas ha dado descanso esta temporada.

Enfrente, un Valencia que espera que el sábado le sea propicio en los partidos de sus rivales directos (Getafe y Almería) para salir menos presionado al campo. El equipo valencianista empezó la jornada fuera del descenso tras su agónica victoria en Balaídos, con protagonismo para otro canterano como Alberto Marí, autor del decisivo 1-2.

Rubén Baraja ha tenido la 'ventaja' de tener toda la semana para preparar este importante duelo, donde los tres puntos valen mucho porque le harían alcanzar la franja de los 40, es decir estar mucho más cerca de la salvación. El público le dará un plus a un equipo que deberá gestionar bien la presión y el no cometer errores ante un rival que, concentrado o no, suele perdonar poco.

El técnico valencianista tendrá que recomponer el centro de su defensa por las bajas por sanción de Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby, mientras que respecto a la visita a Vigo recupera a Edinson Cavani, que se perfila titular, y a Thierry Correia, que pugnará por un puesto con Dimitri Foulquier.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

VALENCIA CF: Mamardashvili; Foulquier, Ozkacar, Comert, Gayà; Almeida, Guerra, Nico González; Duro, Lino y Kluivert.

REAL MADRID: Courtois; Lucas V., Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Ceballos; Asensio, Benzema y Vinicius Jr.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

--ESTADIO: Mestalla.

--HORA: 18.30/Movistar LaLiga TV.