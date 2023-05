RDCongo.- La oposición congoleña denuncia represión policial durante su gran marcha por Kinshasa

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El portal Actualité ha confirmado que entre los detenidos se encuentran figuran sociales tan prominentes como Bienvenu Matumo, activista del movimiento ciudadano Lucha, así como un periodista todavía no identificado. Los detenidos han sido puestos en libertad al término de las marchas.

El gobernador de Kinshasa, Gentiny Ngobila, ha autorizado hasta tres manifestaciones políticas diferentes solo este mismo sábado: la convocada por las progubernamentales Alianza de los Progresistas Congoleños y el ala juvenil del partido del Gobierno, la Unión para la Democracia y el Progreso Social.

La tercera manifestación, ahora mismo en curso, es la convocada por la alianza opositora que confirman Envol, LGB, LAMUKA y Agrupación por la República, prevista inicialmente para el 13 de mayo pero aplazada a hoy por riesgo de seguridad.

Esta última marcha está liderada por opositores tan destacados como Moïse Katumbi, Delly Sesanga, Martin Fayulu y Matata Ponyo, quienes han denunciado la represión ejercida por las fuerzas de seguridad durante su concentración.

"El gobernador de la ciudad de Kinshasa ha sido cómplice este sábado de un acto de obstrucción de la libertad de manifestación al instrumentalizar a las fuerzas policiales para bloquear nuestra marcha", ha deplorado Sesanga, diputado opositor, quien ha criticado la pasividad ejercida por la Policía al permitir el avance de manifestantes armados con cuchillos durante una concentración paralela a favor del Gobierno.

"Hemos visto a gente caminando con armas blancas y todavía no sé por qué. ¿Por qué la Policía no les ha detenido a pesar de que se han paseado con machetes, azadas y palas?", se ha preguntado.

Hace una semana, los cuatro líderes opositores habían denunciado la existencia de una conspiración para sabotear las protestas "a golpe de machete", de ahí decidieran aplazar una semana las marchas para reforzar los preparativos de seguridad

El propio presidente del país, Félix Tshisekedi, criticó el miércoles la existencia de una "cohabitación" entre la fuerza regional de la Comunidad Africana Oriental (EAC) y el M23 en zonas del este del país africano, al tiempo que adelantó que estas tropas podrían retirarse de la zona durante el mes de junio, en medio de disputas sobre la interpretación de la duración del mandato.

El M23 es un grupo rebelde formado principalmente por tutsis congoleños y que opera principalmente en la provincia de Kivu Norte. Tras un conflicto entre 2012 y 2013, RDC y el grupo firmaron en diciembre un acuerdo de paz. En dichos combates, el Ejército congoleño contó con apoyo de tropas de Naciones Unidas.

El secretario general de la EAC, Peter Mathuki, ha tildado de "injustas" las críticas del presidente Tshisekedi. "Decir que la fuerza regional no hace nada, en este poco tiempo, no es justo", ha señalado Mathuki, quien ha reconocido sin embargo que el ritmo de aplicación de su mandato "no es el esperado", según ha informado la emisora Radio France Internationale.