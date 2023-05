“Enfocarnos en las experiencias nos ha permitido crecer”: Alberto Gutiérrez, CEO de Civitatis

Lo que empezó como un hobby, ahora es una empresa que ofrece más de 3 mil 140 destinos de viaje en el mundo y con el valor agregado de que los tours que operan cuentan con un guía en español.

Alberto Gutiérrez, CEO de Civitatis, habló con Publimetro para platicar de este increíble viaje que inició en 2008 y que aún tiene muchos kilómetros por recorrer.

¿Cómo es la etapa en la que empiezas a buscar empleo y decides emprender este viaje con Civitatis?

— Lo de emprender me viene de antes, desde pequeño me gustó hacer negocios, a los 15 años, cuando estaba en el colegio, empecé a hacer páginas web. En 1998 era autónomo, a los 16 años registré el nombre de Civitatis para otro proyecto de alojamiento gratuito de webs.

Al ingresar en la carrera lo dejé, pero cuando estaba en Indra y SAP, me apetecía recuperar algún proyecto personal. Sin embargo, yo no sabía por qué la gente viajaba, yo era más de hacer mis proyectos personales y estar con el ordenador, pero hice un viaje a Roma que me gustó y me puse a escribir contenido sobre viajes, haciendo guías online como: disfrutaroma.com, disfrutavenecia.com, y así es como empecé con todo esto.

La entrevista completa se puede ver aquí:

“Enfocarnos en las experiencias nos ha permitido crecer”: Alberto Gutiérrez

¿Cómo fue el brinco de pertenecer al mundo empresarial para después comenzar con tu propia empresa?

— Todo ha sido muy orgánico. Empecé a escribir sobre viajes mientras estaba en SAP y cuando estaba en Indra empecé a recuperar el tema web. Coincidió que era la crisis del 2008 y mi contrato era de un año, no me renovaron, pero ya estaba haciendo mis proyectos. Hice la programación, el diseño, buscar proveedores, la contabilidad, entonces no se requería inversión, ni dinero, me conformaba con tan solo no tener jefe.

Seleccionamos mucho el producto, no es un marketplace donde cualquiera sube sus tours, sino que nosotros elegimos los destinos que queremos tener Foto: Ángel Cruz | Publimetro

¿Qué significa Civitatis?

— Significa de las ciudades en latín y cuando lo registré anteriormente era para un servicio de alojamiento de páginas web gratuito, no tuve mucha creatividad. En Estados Unidos existía GeoCities y registré Civitatis 10 años después; como estaba escribiendo guías de ciudades, para poner un directorio con todas las que tenía, reutilicé Civitatis y ya se quedó.

La empresa tiene 15 años de vida, desde 2008, la primer etapa. ¿Fue difícil?

— Sí, desde 2008, no tengo un día específico porque todo fue muy orgánico.

¿Cuál es el servicio o la oferta de Civitatis?

— En los inicios de 2008, lo que quería con ese contenido era vender publicidad, hoteles y vuelos, siendo afiliado de Booking.com y de otras plataformas. Al año de empezar me escribió un guía de Praga que quería poner un banner en disfrutapraga.com; en vez de cobrarle un fijo mensual le propuse vender a comisión y le pareció bien.

Ahí es cuando desarrollé el sistema; al día siguiente de publicar los tours se vendió uno, a los tres días otro y pensé que podría hacer negocio. Seguí buscando proveedores en las otras guías que había escrito y eso fue el inicio, o sea, un plan de negocio como tal tampoco había.

La propuesta de valor actual es la misma que la del inicio: tener excursiones y visitas guiadas en español en todo el mundo, remarco lo de español porque es lo que más nos diferencia; es lo que yo buscaba cuando viajaba, por ejemplo: ir a Marrakech y tener un guía que te hable español o ir a Tokio.

Seleccionamos mucho el producto, no es un marketplace donde cualquiera sube sus tours, sino que nosotros elegimos los destinos que queremos tener y buscamos al mejor proveedor para cada uno de esos tours.

Cuando un cliente entra no se pierde con 5 mil opciones como en otras plataformas, sino que tiene las 60 cosas más importantes, que son las que, más o menos, todo el mundo quiere, con un proveedor garantizado, con la mejor disponibilidad, a un precio mínimo y en español.

La propuesta de valor actual es la misma que la del inicio: tener excursiones y visitas guiadas en español en todo el mundo Foto: Ángel Cruz | Publimetro

Tienes más de 3 mil 140 destinos, ¿hay algún filtro entre ciudad, playa o destinos coloniales?

— Si entras directamente a Civitatis es porque más o menos sabes lo que quieres y ya buscas el destino a donde vas y las actividades dependen de este destino. Por ejemplo, en Nueva York se venden mucho los paseos en helicóptero, los musicales, la excursión a Washington y el tour de contrastes en el que visitas los distintos barrios; en Madrid se venden tablas de flamencos y la excursión a Toledo; en Cancún vendemos mucho la excursión a Isla Mujeres, a Tulum y a Chichén Itzá.

Entonces, en cada destino vendemos lo que hay que hacer, el usuario llega normalmente buscando en Google: “qué hacer en Roma” o “qué ver en Venecia” y ya entra encaminado en esa búsqueda.

En relación al tema digital y las búsquedas en Google, ¿cuál es la estrategia SEO de Civitatis?

— El SEO para mí es algo muy sencillo: lo primero es hacer las cosas bien; segundo, dice Google “que la página funcione rápido”; que los títulos sean descriptivos y que las descripciones también sean descriptivas, metiendo una densidad de palabras clave. Es la receta secreta: cumplir cinco normas, entre ellas el rendimiento de la página, además de conseguir enlaces de terceros.

La base de la empresa ha sido mucho el SEO, yo no pagaba nada en Google, ni en ningún sitio para tener tráfico. Ahora sí hacemos mucho marketing online, pero inicialmente era 100% SEO.

Si entras directamente a Civitatis es porque más o menos sabes lo que quieres y ya buscas el destino a donde vas y las actividades dependen de este destino Foto: Ángel Cruz | Publimetro

¿Cómo lograron sortear la pandemia?

— Pues la sorteamos porque nos sorprendió con bastante dinero en caja, así es como hemos sido rentables, pues teníamos de dónde tirar; no recortamos plantilla, sino que hicimos un pequeño ERTE (que es una regulación de empleo temporal), sí se fueron 50 personas, pero seguimos trabajando.

Añadimos muchos productos, algunos desaparecieron, pero creció un montón el catálogo, los destinos y los colaboradores. Todo eso que hicimos durante la pandemia, con recursos propios y bajando la caja, ha servido para que la salida haya sido muy exprés. El año pasado fue nuestro mejor año y en este vamos a crecer más de un 50%.

¿Qué volumen de clientes tienen anualmente?

— El año pasado superamos los 6 millones y este año queremos llegar a 10 millones de viajeros, es un incremento importante, hablamos del 50%, pero yo creo que hay que darle una vueltita más a ver si vamos por el 60.

¿Cómo ha sido la expansión de su oferta en México?

— Tenemos muy buen catálogo en México y desde el momento que decidimos empezar a apostar por ganarnos el turismo local, dejamos las principales ciudades y comenzamos a buscar todos los destinos turísticos; ahora mismo creo que abarcamos mil 500 actividades en el país, tenemos gente de aquí dedicada al crecimiento del producto y también contamos con un country manager. Estamos apostando mucho para tener cubierto todo el país.

Hicimos de México un mercado de origen, ya que era nuestro tercer mercado, por detrás de España y Argentina, pero ahora es el segundo, Argentina cayó y aquí es donde más vamos a apostar este año. El año pasado tuvimos 200 mil mexicanos viajando con nosotros y en este queremos llegar, al menos, a medio millón de viajeros.

El año pasado superamos los 6 millones y este año queremos llegar a 10 millones de viajeros, es un incremento importante, hablamos del 50% Foto: Ángel Cruz | Publimetro

¿Enfocarse en las experiencias y no solo en el transporte y hospedaje ha sido fundamental para su crecimiento?

— Yo creo que es básico, si de repente ponemos hoteles, vamos a vender hoteles, porque al final tenemos clientes; pero no queremos perder el foco, si no, nos convertiríamos en una agencia viajes online típica y lo que queremos es ser especialistas.

Booking fue especialista en hoteles, ahora han apostado por meter vuelos y demás, pero no creo que nadie les conozca ni vaya a reservar un vuelo directamente con ellos, después de todo lo que han hecho. Booking para mí siempre ha sido el modelo a seguir, creo que están perdiendo un poco el rumbo por lo que comentamos, pero hay que ser especialista.

¿Hacia dónde crees que la gente llevará su modo de viajar?

— No sabría decirlo. Creo que todo se va a mantener igual porque llevo muchos años y van apareciendo modas, lo de hoy es el enoturismo: ir a vinos, lo gastronómico; son modas, hay gente a la que le gusta eso; pero lo masivo es a donde va todo el mundo, al final si vas a París quieres subir a la Torre Eiffel, si vas a Venecia, quieres montar en góndola, o en la Riviera Maya quieres ir a Chichén Itzá, hay muchas otras ruinas, pero la gente quiere ir a lo mismo. Los lugares se van a mantener.

También decían que con la pandemia la gente iba a ir a sitios más pequeños, más rurales; en cuanto se pudo ir a Roma, todo el mundo iba a Roma.

Sin embargo, la forma de buscarlos, ahí sí que estamos viendo cambios; por ejemplo, la gente joven mira directamente en TikTok: “qué ver en Roma” y antes buscaba mucho en Google, en disfrutaroma.com y en blogs de viajes, ahora sí que se desplaza un poco la búsqueda a YouTube o TikTok, más allá de eso, no sé qué decirte.

Hay gente que dice que los tours virtuales con gafas 3D, pero no creo que sustituya a la realidad.