La Generación Z está cambiando nuestra percepción de los empleos “prestigiosos”

La Generación Z, comúnmente conocida como Gen Z, ha provocado un cambio transformador en nuestra percepción de las carreras de prestigio. Esta generación dinámica y con visión de futuro, que ya no se conforma con los indicadores tradicionales del éxito, parece haber adoptado un nuevo conjunto de valores.

“No es ningún secreto que la generación Z se siente presionada para seguir carreras en sectores tradicionales. Una de las razones es que las generaciones mayores a menudo se aferran a la creencia de que esas industrias ofrecen estabilidad y prestigio. Pero los tiempos han cambiado. La generación Z está más preocupada por encontrar un propósito y una realización personal en su trabajo, lo que lleva a una disminución del prestigio percibido de las industrias tradicionales”, explica a Metro Chelsea Ashbrook, fundadora de TheFlexibleWorker.com.

Y las estadísticas lo demuestran. Por ejemplo, los datos de una nueva encuesta de LinkedIn revelan que el 84% de la Generación Z afirma que la compatibilidad cultural con la empresa en la que trabajan es esencial, y el 70% afirma que se plantearía dejar su trabajo si sus valores no coincidieran con los de la empresa. Además, tener un fuerte sentido de propósito en el trabajo es un factor motivador: el 85% de la Generación Z que trabaja para una empresa con valores compartidos dice que con frecuencia va más allá en su trabajo.

“Esta generación cree en trabajar para vivir, no en vivir para trabajar. Creen en moverse para progresar. Creen en disfrutar con lo que hacen y en que les guste la gente con la que trabajan, en lugar de temer a su trabajo y lidiar con la política de la oficina. La calidad de vida es más importante para ellos que dedicar su vida a una empresa que no se dedica a ellos ni a su bienestar”, afirma Joanna Dodd Massey, autora de ‘Culture Shock: Surviving Five Generations in One Workplace’ (Choque cultural: sobrevivir a cinco generaciones en un mismo lugar de trabajo).

Y añade: “Los miembros de la Generación Z y los jóvenes millennials que acceden a empleos tradicionales están cambiando significativamente nuestra forma de trabajar. Por ejemplo, en un gran hospital de Nueva York, los residentes de primer año se negaron a trabajar el turno tradicional de 72 horas que se les exigía. Se marcharon y el hospital se vio obligado a cambiar una práctica que duraba décadas. Los ‘Gen Zers’ pueden abandonar un trabajo después de solo un día o una semana porque el trabajo no es desafiante o porque no quieren hacerlo.”

Y las empresas se están dando cuenta. Andrew McCaskill, LinkedIn Career Expert, dijo que ha habido un aumento del 154% a nivel mundial de términos relacionados con la cultura y los valores incluidos en los puestos de trabajo de nivel inicial en la plataforma de redes sociales centrada en el empleo en los últimos 2 años, destacando el equilibrio entre la vida laboral y personal, la sostenibilidad ambiental, el impacto social, el crecimiento profesional y el aprendizaje.

“La generación Z está ávida de orientación y conexión. Muchos de ellos se vieron abocados a su primer empleo en medio de la pandemia del COVID-19, y sólo han conocido el trabajo a distancia. Sin embargo, están interesados en acudir a la oficina, probablemente para aprender de sus jefes y directivos”, concluye McCaskill.

Metro habló con Joanna Dodd Massey para saber más.

La Generación Z está trastocando el significado de los empleos de prestigio al redefinir lo que significa el éxito. Están más interesados en seguir carreras que se alineen con sus pasiones, valores y habilidades, en lugar de seguir caminos tradicionales únicamente por el estatus o la ganancia financiera

— Stephanie Alston, consejera delegada de Black Girl Group, una agencia de contratación de servicios integrales que pone en contacto a hombres y mujeres de orígenes raciales diversos con empresas que buscan contratar a empleados más diversos.

ENTREVISTA

Joanna Dodd Massey, Autora de ‘Culture Shock: Surviving Five Generations in One Workplace’ (Choque cultural: sobrevivir a cinco generaciones en un mismo lugar de trabajo)

¿Por qué se critica constantemente a la Generación Z por tomar decisiones poco convencionales en relación con el trabajo y la carrera profesional?

- El cambio es difícil para todas las personas porque estamos biológicamente predispuestos a resistirnos a lo que es diferente y desconocido. Tengo un doctorado en psicología, que utilizo como líder y consultora para comprender y predecir mejor el cambio organizativo. Cada reacción que tenemos como seres humanos está impulsada por un mecanismo de supervivencia: las personas que se resisten al cambio lo ven como una amenaza. Las personas que aceptan el cambio lo ven como una oportunidad. Ambos tienen que ver con nuestra capacidad de supervivencia.

Háblenos de la salud mental y su importancia para la Generación Z en el lugar de trabajo. ¿Cómo ha evolucionado la situación en los últimos años?

- La Generación Z es la primera generación totalmente digital. Nunca han conocido un mundo que no tuviera iPhones e Internet. Como resultado, son la generación más conectada de la historia, y eso tiene sus inconvenientes. En mi libro “Culture Shock”, llamo al problema “Síndrome de comparación y desesperación digital”. La primera parte del problema es la interconectividad y el flujo de información. Los miembros de la Generación Z tienen acceso a un bombardeo constante de noticias globales que les provoca ansiedad y depresión. Además, ven a amigos, familiares y personas influyentes en las redes sociales que presentan una fachada que ellos creen real, incluso cuando saben que la vida no es tan buena como parece en las redes sociales. Según una investigación realizada con la generación Z estadounidense, están preocupados por el medio ambiente, la violencia armada y la igualdad. Para mantener a estos empleados comprometidos y productivos, las empresas estadounidenses han tenido que cambiar radicalmente, lo que incluye modificar significativamente la forma en que gestionan y hablan con estos empleados, adoptar horarios de trabajo flexibles y cambiar la forma en que pagan las primas.

¿Así que las empresas ya se están adaptando?

- Muchas ya se han adaptado. Algunas lo han hecho a regañadientes, pero han tenido que cambiar para atraer y conservar a los trabajadores más jóvenes. Cuando hablo con líderes de organizaciones globales, les recuerdo que la Generación Z es la generación más numerosa en Estados Unidos e India, así como en muchos países de Europa, entre otros. Esto significa que los líderes y directivos actuales tienen que cambiar para adaptarse a las expectativas y necesidades de la Generación Z, porque ellos son más numerosos que nosotros.

El costo de la vida está subiendo, por ejemplo. ¿Podrá la Generación Z seguir cambiando la percepción de los empleos “de prestigio”?

- No podemos conocer el futuro, pero es seguro decir que cada generación experimenta muchos cambios a lo largo de su carrera que provocan cambios en actitudes, expectativas y acciones. Tomemos como ejemplo a los Baby Boomers. Los Boomers fueron los hippies de los años sesenta. Protestaron por la Enmienda de Igualdad de Derechos, creían que las generaciones mayores habían estropeado el mundo y se propusieron cambiarlo para mejor. Bueno, lo hicieron, pero también entraron en la América corporativa y se amoldaron a muchas de las prácticas existentes. Su actitud hacia el trabajo y la realidad de lo que hay que hacer para dirigir una empresa cambió. Sus expectativas sobre cómo moldear el mundo cambiaron cuando llegaron al poder. Sus acciones como hippies protestones se trasladaron a los lobos de Wall Street cuando los veinteañeros de los sesenta se convirtieron en los cuarentones de los ochenta. Es una garantía de que la Generación Z cambiará el mundo corporativo, así como será cambiada por él a medida que se arrastra por el gimnasio de la jungla corporativa.

CIFRA

1997-2012 son los años en que nacieron los ‘Zoomers’. Los de más edad tienen ahora 26 años.