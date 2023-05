Xavi Hernández: "El entorno barcelonista es cruel y lo he sentido muchas veces"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Ante los micrófonos de DAZN, Xavi admitió que "el peor momento" de este curso fue cuando sintió "la sensación que no creen en ti". Es normal que haya críticas, pero el entorno barcelonista es muy cruel muchas veces", recalcó el técnico blaugrana a pie de césped, después de haber celebrado la entrega del trofeo de campeón liguero.

"Te da la sensación de que no se alegran de que la cosa vaya funcionando, sino que se alegran cuando no. Entonces, el entorno barcelonista es cruel en este sentido, y lo he sentido muchas veces, que la gente no se alegra del todo", reiteró el entrenador culé tras la intrascendente derrota de su equipo ante la Real Sociedad (1-2).

Pese a todo, Xavi disfrutó del festejo en el Camp Nou. "Noche de celebración, noche de alegría. Muy orgulloso y agradecido. Y bueno, mi discurso también ha ido por ahí. Agradecido al presidente que me fichó, agradecido al 'staff', a los futbolistas que lo han dado todo y sobre todo a la afición", comentó al respecto.

"Realmente es el cambio más grande que he vivido en mis 6-7 años fuera de aquí, del barcelonismo. La afición ahora está espectacular, por momentos pone la piel de gallina y así lo he dicho. Realmente es muy bueno para el barcelonismo que afición y equipo estén unidos. Y la palabra yo creo que es agradecido", repitió.

"De entrenador se sufre, te diría, el triple. Porque te hacen responsable de prácticamente todo. Ahora se dice también 'la Liga de Xavi', pero creo que es injusto. Creo que es un trabajo de equipo. Desde el presidente a Mateu [Alemany], Jordi Cruiff, 'staff', jugadores... y bueno, creo que es un trabajo de equipo. Pero sí que se sufre se sufre mucho más, esa es la realidad", admitió.

"Esta Liga es muy importante para mí personalmente porque siempre tienes mucha presión, y más entrenando al Barcelona. Ha habido mucha crítica hacia mi persona también y bueno, normal, el club es lo que genera. Y las expectativas también de mi persona quizá, en comparación a otros entrenadores que han pasado por aquí", valoró.

"Sabía dónde me metía, sabía de la dificultad, pero tenía ilusión y tenía ganas de que esto saliera bien y al final, mira, por cabezón ha salido. Ha habido momentos muy duros, sobre todo la temporada pasada, pues fue un momento de dificultad máxima. Y al principio de ésta, la eliminación de Champions también pesó", reconoció.

"Y la derrota en el Bernabéu, esa semana lo pasé realmente mal. Pero ahí hubo una charla, una reunión con los futbolistas y creo que a partir de ahí hicimos equipo, hicimos bloque, familia. Y hasta hoy; Supercopa, Liga... creo que la temporada ha sido muy buena", destacó Xavi, junto al trofeo entregado por Luis Rubiales, presidente de la RFEF.

Por otro lado, Xavi dio algunas claves de su ideario. "A partir de ahí poner orden, poner orden. El cambio un poco no de sistema sino de poner a cuatro centrocampistas, de tener más orden, de no perder tantos balones, de tener menos transiciones ataque-defensa y defensa-ataque", explicó.

"Bueno, yo he sido centrocampista y al final... creo que en el fútbol, si no hay un orden o no hay una estructura clara, ahí no teníamos jugadores para correr a la transición. Entonces intenté poner un poco más de orden, un centrocampista más, que nos daba más calma y más tranquilidad. Creo que es una de las claves de la temporada", dijo.

"Haber sido jugador también te da esta empatía de entender en qué momento está cada jugador. Yo intento ser muy cercano, intento hablar mucho con ellos, con el grupo. Es un plus el haber sido, es un plus, esa es la realidad", agregó el entrenador azulgrana.

"Y luego la honestidad, intentar ser justo con el grupo, ser leal con ellos, exigir en muchos momentos también. Bueno, al final tienes que ser un poco un poco psicólogo en todo esto; pero yo creo que el haber sido nos da un plus para entender al futbolista muy, muy importante", insistió.

De nuevo, recordó las críticas cuando los buenos resultados no acompañaban en la Liga de Campeones. "Yo intento no estar al corriente, pero es que es imposible. Le llega a mis padres, a mi mujer, cuando vas al colegio te llega, vas por la calle, a tus amigos, al 'staff', a los futbolistas... es imposible", lamentó.

"Yo estoy en mi casa, yo soy de aquí de Barcelona, de Terrassa. Pero estás en tu casa y, cuando estás en tu casa, pues lo sufres y lo vives el triple", subrayó, pero luego describiendo lo "contento" que estaba "de que el Barça está siendo muy competitivo" con él en el banquillo.

"Este año lo hemos demostrado otra vez, queremos reforzarnos también el año que viene para ser más competitivos si cabe. Pero muy orgulloso de que el Barça en los últimos años haya ganado tantas cosas y espero que este año sea el inicio de algo de algo todavía más importante", concluyó.