El estadounidense Carmelo Anthony anuncia su retirada tras 19 temporadas en la NBA

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Recuerdo los días en que no tenía nada, sólo una pelota en la cancha y un sueño. Pero el baloncesto fue mi salida. Mi propósito era fuerte, mis comunidades, las ciudades que representaba con orgullo y los fans que me apoyaron en el camino. Ahora ha llegado el momento de decir adiós al deporte que me dio propósito y orgullo", avanzó Anthony en declaraciones durante un vídeo compartido en sus perfiles en redes sociales.

El jugador toma esta decisión "agridulce" a los 38 años, convertido ya en mito e ídolo de la NBA, competición que ha jugado durante 19 temporadas, desde 2003, en Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers y una última aventura en Los Angeles Lakers el pasado curso.

El alero, diez veces 'All-Star', se retira como el noveno máximo anotador de la historia de la NBA con 28.289 puntos anotados, solo superado por leyendas como LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain y Shaquille O'Neal.

Anthony dio buena cuenta de su estilo único y diferente durante las casi dos décadas en las que promedió más de 22 puntos por encuentro. Su habilidad y capacidad de liderazgo le permitieron, además de convertirse en una figura, estar dentro del ranking de los 75 mejores jugadores de la historia de la competición elaborado por la propia NBA.

Sin títulos en la liga estadounidense, Carmelo sí logró cuatro medallas olímpicas con Estados Unidos, colgándose tres oros (2008, 2012, 2016) y un bronce (2004), para convertirse en el jugador con más preseas olímpicas de toda la historia.