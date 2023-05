El presidente del Parlamento tilda de "ilegal" la suspensión en el cargo del primer ministro paralelo de Libia

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Salé ha subrayado que había reclamado previamente a los parlamentarios que no se precipitaran a la hora de suspender a Bashaga y ha recalcado que no aprueba esta decisión, adoptada durante una sesión en la que no estuvo presente, según ha recogido el diario libio 'The Libya Observer'.

Fuentes citadas por este medio han indicado que la suspensión de Bashaga llegó tras un pronunciamiento en este sentido por parte del general Jalifa Haftar, alineado con las autoridades asentadas en el este del país, con el objetivo de lograr un acuerdo con el primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé.

El acuerdo, según estas fuentes, contemplaría una serie de concesiones a Haftar, incluido el nombramiento de personas de su confianza en varios ministerios, a cambio de que el general retirara su apoyo al gobierno de Bashaga y permitiera que las autoridades centrales operaran en sus zonas de influencia.

Así, Salé ha recalcado que la Cámara de Representantes no aceptará que el gobierno de Dbeibé supervise las elecciones y ha vuelto a pedirle que abandone el cargo si quiere presentarse a las urnas de cara a crear un gobierno neutral para la celebración de los comicios.

El país se encuentra dividido en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes diera por finalizado el mandato de Dbeibé por el aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021 y nombrara para el cargo a Bashaga, decisión que supuso un varapalo para los esfuerzos para poner fin al conflicto.

Dbeibé fue elegido como primer ministro por el Foro de Diálogo Político Libio (LPDF) en febrero de 2021, con lo que sustituyó al hasta entonces primer ministro de unidad, Fayez Serraj, quien aceptó ceder sus competencias tras el proceso de consultas, iniciado después de un acuerdo de alto el fuego después de que las autoridades de Trípoli rechazaran la ofensiva militar lanzada en abril de 2019 por el general Jalifa Haftar, alineado con las autoridades asentadas en el este.