Manolo Cano: "Tenemos claro que tendremos que hacer un gran trabajo para estar en la final de Copa"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"El fútbol te lo explica cuando no pones el foco en lo que tiene que hacer y todas tenemos claro que tendremos que hacer un gran trabajo para batir a nuestro rival, así que desde el primer minuto tendremos que dar nuestra mejor versión para estar en la final", valoró Cano este lunes en la rueda de prensa previa al partido.

Pese a que se enfrentan al Alhama, que descendió de la Finetwork Liga F la pasada jornada, el entrenador colchonero cree que la Copa es un torneo lo "suficientemente importante" para que dejen a un lado el descenso y pongan todo su "esfuerzo" e "ilusión" en este partido.

"Pienso que vamos a encontrarnos su mejor versión, con la que han dejado atrás a rivales muy importantes. Espero un partido muy disputado e intenso en que el que tengamos que pelear para estar en la final", comentó.

El técnico resaltó la "ilusión" por estar en disposición de disputar un título, pero no miran nada más que no sea el partido de mañana, para ganar y poder competir en una nueva final. "Yo creo que no es presión lo que hay, la palabra es ilusión por volver a vivir momentos que tanto en el club, como a nivel personal, ya se han vivido", concluyó.

Por su parte, Carmen Menayo, una de las capitanas del Atlético, destacó que pese a que no han tenido la temporada "con la que soñaban", la Copa de la Reina es una competición "especial", y harán "todo lo posible" por estar en la final. "Todas nos visualizamos en la final del sábado, pero todo pasa por hacer la cosas bien y ganar mañana ante un gran rival que ha hecho méritos para estar aquí", explicó.