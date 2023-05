Reabierto el caso contra exdirigentes del fútbol alemán por fraude fiscal en la concesión del Mundial de 2006

FRANKFURT (ALEMANIA), 22 (DPA/EP)

El Tribunal Superior Regional de Frankfurt ha reabierto el proceso contra los exdirectivos de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach y Horst R. Schmidt por presunto fraude fiscal en relación con la concesión a Alemania del Mundial de 2006.

"La fiscalía acusa a los tres de evasión fiscal o de complicidad en la evasión del impuesto de sociedades, el recargo de solidaridad (recargo para la reconstrucción de Alemania oriental), el impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre las ventas del año 2006", reza el comunicado del tribunal con el que anunciaban la reapertura del caso este lunes.

El tribunal anuló la decisión de octubre pasado del juzgado de distrito de Frankfurt, que decidió el año pasado cerrar la investigación tras el sobreseimiento de un juicio contra los tres exdirectivos de la DFB y el secretario general de la FIFA Urs Linsi, en Suiza.

El caso se centra en un pago de 6,7 millones de euros que la DFB abonó a través de la FIFA al fallecido empresario Robert Louis-Dreyfus, declarado como parte de la organización de una gala del Mundial que nunca llegó a celebrarse, quién luego lo envió a Franz Beckenbauer y este a una cuenta de Mohammed bin Hammam, exvicepresidente de la FIFA suspendido posteriormente de por vida por corrupción.

En el juicio anterior en Suiza, los acusados fueron absueltos de haber engañado a los miembros del entonces Comité Organizador de la Copa del Mundo sobre el verdadero motivo del pago de los 6,7 millones de euros, pero en este nuevo caso el motivo es diferente. En el presente procedimiento, se acusa a los demandados de haber incluido injustificadamente el pago como gasto de explotación en el cálculo de beneficios de la DFB.

El expresidente de la DFB Zwanziger no se declaró preocupado porque, según él, "no hubo evasión fiscal", que es lo único que se evalúa en el juicio. "Durante casi cuatro años, las acusaciones han ido y venido de un tribunal a otro en detrimento de los implicados. Es algo de no creer", declaró.