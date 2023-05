Xavi: "Nos jugamos prestigio e imagen y nos hizo daño perder"

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

"Es el fanatismo y la rivalidad entre Barça y Espanyol, que se entiende. Nosotros queremos ganar y nunca salimos a empatar o perder. Nos jugamos prestigio e imagen y nos hizo daño perder el otro día. Saldremos a ganar", manifestó en rueda de prensa.

Y es que el Valladolid es uno de los rivales directos del Espanyol en la lucha por la permanencia. Pero Xavi negó que el interés del Barça en ganar vaya por ahí. Y, de hecho, destacó al RCD Espanyol en su repaso a la situación vivida la anterior jornada.

"Lo que está pasando es que el que tiene más necesidad o urgencias se está llevando el resultado. El Espanyol se estaba jugando la vida y sacó un partido en el campo del Rayo que se juega menos. Nos pasó contra la Real Sociedad", lamentó.

"Mañana vamos a ir a ganar y sacaremos el mejor once posible y para hacer un partido bueno y ganar, que no haya ninguna duda. Queremos ganar y acabar con buenas sensaciones", aclaró el técnico blaugrana.

Por otro lado, comentó que necesitarán buscar un relevo de garantías a Sergio Busquets, antes que no un lateral derecho. "Se va 'Busi' y es una evidencia que necesitamos un pivote defensivo de mucho nivel la temporada que bien. Se nos va un futbolista capital para todos, se va el capitán y un jugador muy diferencial", reconoció.

"Necesitamos sustituirlo de la mejor manera posible, y a partir de ahí hay otras prioridades. Cuanto más nos reforcemos mejor. Pero no me preocupa el liderazgo. Ter Stegen es un buen líder, Araújo es un buen líder, Koundé. Gavi puede ser capitán del Barcelona, Pedri también. Lewandowski es un capitán sin brazalete. Se queda Sergi Roberto y Jordi Alba. No me preocupa demasiado", aseveró.

De cara a esa siguiente temporada, cree que pueden y deben mejorar en muchos aspectos. "En las competiciones del KO nos ha costado, en Europa nos ha costado. Creérnoslo más, tener más mentalidad de ganadores y no pecar de falta de ambición", pidió.

"Queremos ganar todos los títulos a partir de ya, estamos planificando, con ganas e ilusión. Veremos dónde podemos llegar en fichajes, todavía pesa la situación del club, pero reforzar lo que podamos. No será fácil, habrá que ir a Montjuïc y hay que arengar a los aficionados que vengan y se lo pasen bien y optar a todo", recalcó.

Una planificación en la que está Ansu Fati. "Estamos planificando, no hay nada decidido para ningún jugador, lo único que sabemos es que Busi no continúa, eso es 'impepinable'. A partir de ahí estamos a la expectativa, pendientes del 'fair play' y de dónde podemos llegar a la hora de reforzar", manifestó.