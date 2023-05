Se agotan las esperanzas: 58% de trabajadores ‘no saben nada’ de las utilidades

El reparto de utilidades cada vez está más lejos para cientos de trabajadores en México, quienes no han recibido el pago correspondiente, no han recibido ninguna información oficial o su empresa ya les comunicó que este año no habrá nada para ellos.

Una encuesta de la firma global de Capital Humano OCCMundial reportó que 58% de los trabajadores del país, en su mayoría profesionistas, negó haber recibido algún tipo de informe relacionado con las utilidades.

Reportó que dicha proporción de empleados no sabe cómo se lleva a cabo el proceso para el pago de las utilidades, en caso de que sí pudiera recibir dicho beneficio.

OCC indicó que 17% ya sabe que este año se quedará sin reparto, debido a que su empresa es nueva o de reciente creación o “porque existen otros factores o circunstancias” que los dejarán fuera del pago correspondiente.

Mientras que 25% confirmó que ya recibió información sobre cómo se llevó o se llevará a cabo el reparto de utilidades este año; aunque la tercera parte de este grupo (8%) advierte que la información que recibió es confusa y crea desconfianza hacia el empleador.

Pymes sufren por las utilidades

Guadalupe Hernández, psicóloga industrial y especialista en coaching empresarial, explicó que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son las que más sufre para cubrir reparto de utilidades.

Indicó que, en algunos estados del país, se habla de que hasta 40% de las Mipymes no harán reparto de utilidades este año, porque carecen del dinero suficiente o porque –de plano– los gastos y deudas de estos negocios fueron más grandes que los ingresos.

Apuntó que, aun cuando las micro y pequeñas organizaciones ya comenzaron a operan en número positivos, la mayoría sigue recuperándose de la pandemia y, apenas están reposicionándose en el mercado.

“En centros de trabajo, como las maquilas del norte del país, no tienen ningún problema para cumplir con el reparto de utilidades, pero en zonas como Ciudad Juárez o Tijuana, los reportes internos, revelan que cuatro de cada 10 Mipymes no cubrirán el beneficio.

“Hay empresas que esperan hasta el último momento para informar a sus trabajadores que no hay pago de utilidades; otras solo comunican que no se han repuesto de la pandemia y, en cualquier caso, el personal siente desconfianza, enojo y hasta es motivo de renuncia” refirió la especialista.

Impacto de recibir o no recibir utilidades

OCCMundial reportó que:

43% de los trabajadores consideran que recibir utilidades es una motivación, que los lleva a mejorar su productividad.

consideran que recibir utilidades es una motivación, que los lleva a mejorar su productividad. 34% niega que el reparto tenga algún impacto , porque éste es obligatorio y las ganancias que se entregan es resultado de su trabajo.

, porque éste es obligatorio y las ganancias que se entregan es resultado de su trabajo. 20% se siente más valorado al recibir este bono, no solo por ver una remuneración a su esfuerzo, sino porque la empresa es transparente al reportar sus ganancias.

al recibir este bono, no solo por ver una remuneración a su esfuerzo, sino porque la empresa es transparente al reportar sus ganancias. 3% no puede hablar del tema, porque nunca han recibido dicho derecho.

4 preguntas clave sobre las utilidades

1. ¿Qué es el reparto de utilidades?

Es el derecho constitucional que tienen las y los trabajadores de recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado.

2. ¿Quiénes tienen derecho a esta prestación?

Es aplicable a todas las y los trabajadores de la empresa, independientemente de que ya no laboren en la misma, con excepción de aquellos que hayan trabajado menos de 60 días durante el año pasado.

3. ¿Cuándo debo recibir pago de las utilidades?

A más tardar el 30 de mayo en el caso de las y los empleados que laboran para una empresa; mientras que las personas que trabajan para una persona física (patrón), deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio.

4. ¿Qué hago si no me pagan mis utilidades?

Acude a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde ofrecen el servicio gratuito de asesoría y conciliación; y en caso de ser necesario, de representación jurídica para realizar el reclamo de tus utilidades.

Para recibir orientación llama al 800 71 72 942 y 800 911 78 77 o envía un correo electrónico a orientacionprofedet@stps.gob.mx. Tu denuncia puede ser anónima.

