Leticia Varela y Arturo Islas acusan a Lía Limón por maltrato de ‘lomito’

Leticia Varela, directora de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el activista Arturo Islas se enfrentaron en redes sociales con la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón por el rescate de una perrita que vivía en condiciones de insalubridad en la colonia Chimalistac, una de las más exclusivas de la CDMX.

Todo inició con una denuncia del activista, quien difundió un video del animal que estaba en un patio con acumulación de excremento en grandes cantidades, por lo que el olor también era insoportable y representaba un riesgo de salud para los vecinos; también aseguró que desde hace cinco años que se había denunciado esta situación, pero ninguna autoridad de la alcaldía ni del gobierno capitalino habían hecho algo.

La publicación hecha por Islas obtuvo respuesta de la alcaldesa, quien afirmó que se había acudido al domicilio, en la privada de Pimentel 8, pero que nadie abrió a la puerta y la policía no tiene facultad para entrar a ningún domicilio si autorización de los dueños.

“Desde que lo reportaste tocamos la puerta y no nos abrieron y entonces dimos aviso a la Brigada de Vigilancia Animal del @GobCDMX que es quien tiene facultades para atenderlo. Es a ellos a quienes debieras etiquetar. Nuevamente daremos aviso”, informó la alcaldesa.

El palacio del estiércol, los infiernos de la caca @lialimon 5 años de denuncias y tú llevas 3 de esos 5, BIENVENIDOS todos al paraíso de la mierda en Chimalistac, pic.twitter.com/8U4M8jmjY7 — Arturo Islas Allende (@arturooislas) May 21, 2023

Pero el activista dijo que Limón mentía y que la única autoridad que acudió fue la BVA: “No Lía no mientas la que sí llegó es la Brigada ANIMAL de la @SSC_CDMX ustedes no tocaron ninguna puerta. Ahí estuve toda la tarde, no mientan por qué así no les vamos a creer que si se preocupan por la Álvaro Obregón”.

La alcaldesa, en respuesta, mostró algunos videos de policías que tocaron la puerta de la vivienda, también dijo que solo podían verificar si había una denuncia por olores fétidos para avisar a la Secretaría de Salud.

La polémica continúo porque Leticia Varela, directora de la BVA, también acusó a Lía Limón de mentir sobre su intervención en el rescate de “Arturita”, además de que en todo el tiempo que lleva al frente de la Álvaro Obregón no atendió las denuncias por este caso.

Actualización:

Estamos afuera del domicilio de #Chimalistac

Hasta ahora la persona se niega a entregar a 🐕

Manden buenas vibras; apostamos a la negociación y espero que podamos frenar este terrible caso de #MaltratoAnimal



Pd.- @lialimon ausente (como siempre)@arturooislas pic.twitter.com/kjRqJzGZdC — Lety Varela (@LetyVarela) May 22, 2023

“El maltrato animal es un delito que va en aumento en la Ciudad de México, no es un tema político sino de atribuciones, es fundamental que los alcaldes, que son los primeros en responder ante los ciudadanos, asuman su responsabilidad establecida en la Ley de Protección y Bienestar animal y atiendan las denuncias”.

Añadió que la BVA no tiene atribuciones para atender todas las denuncias, pero para los alcaldes es muy fácil responsabilizar a esa agrupación.

“A los alcaldes les recuerdo que es su responsabilidad atender denuncias de rescate de perros o gatos en situación de calle o abandonados, falta de higiene, malos olores y daños a la salud pública, si todos lo hacemos evitaremos que más animales sufran de maltrato, pónganse a trabajar en este tema”.