Andoni Iraola: "Que no esté Vinícius es lo menos importante de lo que ha pasado"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Creo que es evidente que hay racismo porque no es la primera vez que ocurre, no sé si cada vez más, pero por lo menos sí que lo hemos visto varias ocasiones esta temporada. Creo que siempre se ha insultado, pero tampoco creo que los insultos sean todos iguales y creo que hay temas con los que hay que ser muy estricto", advirtió Iraola este martes en rueda de prensa previa a su visita al Santiago Bernabéu.

Por ello, está de acuerdo "detener los partidos para parar esto". "Es evidente que hay que tomar medidas porque es algo que hay que erradicar y hasta ahora con lo que se ha hecho se está viendo que no es suficiente. Y creo que hay que pasarse más por exceso a la hora de cortar este tipo de cosas porque estamos viendo, que no digo que sea una gran mayoría, pero que sí que hay casos y hay que castigarlos y hay que tomar medidas porque es la única forma de acabar con esto", añadió.

El exjugador ha vivido estas situaciones desde que es "consciente". "Todas las veces que he entrado en mi vida en un estadio de fútbol siempre ha habido alguien que ha insultado. Serán una minoría, pero que existe y no lo podemos tapar los ojos. Está claro que con lo hecho hasta ahora pues no ha sido suficiente", reiteró.

El de Usurbil tiene claro que Vinícius "es un jugador élite mundial, absolutamente desequilibrante". "Y ahora además ha añadido números, ha añadido definición y es un jugador que no lo vamos a descubrir", recalcó, sin dar más importancia a su ausencia porque jugará otro que "no andará muy lejos" de su nivel. "Pero hablando de este tema, eso es lo menos importante", puntualizó.

"Vinícius no tiene culpa en el sentido de si un tío le insulta de esta manera, la culpa es evidente quien la tiene. Se ha convertido ahora en un jugador, no sé si top 3, top 5 mundial y todo lo que le ocurre ahora igual puede tener también más repercusión", añadió el preparador vasco, que consideró positivo que el brasileño "lo visibilizara claramente".

Sobre la visita al Bernabéu, Iraola subrayó que deben preocuparse de sí mismos y no obsesionarse con la clasificación para Europa. "También creo que un partido de este tipo, en un escenario como el que tenemos, muchas veces de cara al jugador te olvidas un poco de la clasificación", apuntó.

"Además, el Real Madrid que viene de dos derrotas, así que tienes que dar tu límite o si no vas a quedar expuesto, pero en estos escenarios hasta ahora no nos hemos comportado mal y confío que también demos una buena cara", declaró el guipuzcoano.

El entrenador del Rayo Vallecano fue preguntado por haber ganado ya este año al conjunto madridista y al FC Barcelona. "Somos conscientes de que son cosas que suelen pasar cada mucho tiempo y que son muy difíciles y que se tienen que dar unas circunstancias, pero sobre todo nos tenemos que dar la opción y para eso tenemos que rozar nuestro límite y luego tener ese 'puntito' de fortuna, de que ellos no tengan tampoco su mejor día y de llevarles a dificultades, que les entren un poco esas dudas, pero para eso hay que hacer muchas cosas", detalló.

"Creo que el hecho de que hayan perdido los dos últimos partidos les convierte en más peligrosos. Ellos no necesitan prácticamente nada para castigarte y hacerte gol, pero que ellos también se preocupen, es lo que nosotros intentamos contra este tipo de equipos, hacer el partido de dos direcciones", destacó.

Iraola confirmó que "seguro que habrá algunas novedades" respecto al último once y celebró que la línea de Raúl de Tomás "es claramente ascendente", mientras que no esconde que ha sido "fuera de casa" donde se les ha escapado estar más arriba en la segunda vuelta. "En la primera hicimos muy buenos números fuera de casa, en la segunda nos está costando mucho más", admitió el técnico franjirrojo, que aseguró que "no hay novedades" sobre su futuro en el club.