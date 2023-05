El ministro de Defensa de Ucrania pide a la región rusa de Bashkortostán que se proteja de Moscú

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Cuando serví en el Ejército, uno de mis mejores camaradas era un bashkirio. Recientemente, revise los datos sobre las pérdidas de las fuerzas de ocupación rusas en Ucrania y vi que la República de Bashkortostán lidera las pérdidas", ha comenzado Reznikov en un carta abierta publicada en sus redes sociales.

"Miles de hombres de Bashkiria murieron o quedaron lisiados. Lo absurdo de esta situación me golpeó y me animó a escribir una especie de llamamiento a mi camarada, a todo el pueblo bashkirio y a sus verdaderos líderes", dice el ministro, quien ha lamentado que las autoridades de esta república actúen en beneficio del Kremlin y no en el de su gente, a la que envían a la muerte.

"Los bashkirios son uno de los pueblos más grandes de Rusia", ha señalado el ministro ucraniano, que pasa a continuación a enumerar la riqueza de recursos y los altos niveles de desarrollo industrial con los que cuenta esta región. "Allí hay de todo para garantizar un alto nivel de bienestar",' ha dicho.

"Si enumeras los problemas del pueblo bashkirio, ninguno de ellos es causado por Ucrania. La raíz de todos ellos están en Moscú y Ufa --la capital--. En cambio, los bashkirio son enviados a morir a mil kilómetros de distancia por razones desconocidas y contra sus intereses, convirtiéndoles en criminales", acusa.

El ministro de Defensa de Ucrania concluye su misiva apelando a los habitantes de esta región para que se opongan a los intereses del Kremlin.

Reznikov se expresa en estos términos poco después de que se haya registrado actos de sabotaje en la región rusa de Belgorod. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Ucrania, estos hechos no serían los últimos que se produzcan en próximas fechas dentro del territorio de Rusia mientra continúe la invasión.