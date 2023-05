Israel dice que el líder de Hezbolá "está cerca de cometer un error" que podría causar "una gran guerra"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Israel han indicado que el líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, "está cerca de cometer un error" que podría desencadenar un conflicto, después de que el grupo realizara durante el fin de semana una serie de maniobras en el sur de Líbano, una medida también criticada por parte de numerosos políticos libaneses.

"Nasralá está cerca de cometer un error que podría sumir a la región en una gran guerra. Está cerca de cometer este error desde Líbano o Siria", ha sostenido el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército israelí, Aharon Haliva.

Así, ha manifestado que "las posibilidades de una escalada que se deteriore en una guerra no son bajas", antes de recalcar que "la confrontación" entre Israel e Irán "se ha convertido en directa" durante los últimos años, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

Haliva ha incidido en que Irán es una verdadera amenaza para Israel" y ha añadido que el programa nuclear iraní ha seguido avanzando "tanto a nivel de enriquecimiento (de uranio) como en armas", si bien ha matizado que la cúpula iraní aún no ha tomado una decisión sobre el desarrollo de armamento nuclear.

"Hay preparativos de cara al día en el que el líder supremo (el ayatolá Ali Jamenei) o su sucesor adopte esta decisión", ha manifestado Haliva, que ha hecho igualmente referencia al refuerzo de la posición del presidente sirio, Bashar al Assad, tras la readmisión de Damasco en el seno de la Liga Árabe tras más de una década de exclusión.

"Todo esto está creando un gran potencial de escalada en la región y es necesario que estemos preparados ante la posibilidad de que nuestros enemigos no entiendan el mensaje que estamos enviando. Que no se equivoquen. Estamos preparados para usar la fuerza y haremos lo que sea posible y necesario para lograr la calma", ha zanjado.

Por su parte, el primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, ha destacado que el Gobierno libanés "rechaza todo acto que infrinja la autoridad y soberanía del Estado" y ha pedido "un consenso nacional exhaustivo" en torno al armamento que se encuentra en manos de Hezbolá.

"Esto debería ser una de las prioridades en la próxima etapa", ha trasladado Mikati a la coordinadora especial de Naciones Unidas para Líbano, Joanna Wronecka, al tiempo que ha apostado por "preservar la seguridad en todo Líbano y no llevar a cabo ninguna acción que pueda socavarla", según el portal libanés de noticias Naharnet.

El líder del partido Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, ha advertido de que "las maniobras son una medida imprudente que sólo dañará a Líbano y beneficiará a Israel", antes de recalcar que se trata de un mensaje "claro" de Hezbolá a los libaneses para trasladar que el grupo "no permitirá el ascenso de un verdadero Estado en Líbano".

En esta línea, el líder de Falanges Libanesas, Sami Gemayel, quien ha tildado las maniobras de "provocación", mientras que Nadim Gemayel, parlamentario de este mismo partido, ha amenazado incluso con "portar armas" y "rebelarse contra el Estado" si las autoridades "no adoptan una postura sobre lo ocurrido".

"Podría pedir a nuestros seguidores que porten armas de forma visible y que no se detengan en los puestos de control, ya que se supone que somos iguales", ha sostenido, en declaraciones concedidas al diario saudí 'Asharq al Awsat".

Tras las maniobras de Hezbolá, que invitó a varios medios a presenciarlas en uno de sus centros de entrenamiento en el sur de Líbano, Hasem Safiedín, alto cargo del grupo, destacó que el objetivo era "confirmar la total disposición de Hezbolá a hacer frente a cualquier agresión" por parte de Israel.