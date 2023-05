José María García, sobre los ataques racistas a Vinícius: "Lo de Mestalla es un juego de niños comparado con lo mío"

José María García MOVISTAR PLUS+

MADRID, 23 (CulturaOcio)

Coincidiendo con la polémica generada por los insultos racistas a Vinícius Jr. en Mestalla (Valencia), el periodista deportivo más controvertido y mediático de la historia de España, José María García, ha presentado el documental sobre su figura, 'Supergarcía', que llegará el próximo viernes 29 de mayo a Movistar Plus+. "Lo de Mestalla es un juego de niños comparado con lo que me ha pasado a mí", sentencia García que se autodefine como "el periodista español más maltratado".

En la presentación del documental creado por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, García ha relatado anécdotas de varios momentos complicados que sufrió en su larga etapa como periodista deportivo. "A mí en el Estadio Santiago Bernabéu me quemaron, me patearon y me estuvieron diez minutos dando codazos y palos a una figura que habían pintado en un garito", ha explicado el exlocutor sobre un muñeco con su nombre que los Ultra Sur colgaron en el Bernabéu durante un partido en noviembre de 1994.

El periodista también ha relatado otro incidente en el estadio de Gran Canaria, hogar de la Unión Deportiva Las Palmas, en el que el público se giró al unísono a su cabina radiofónica para recriminar que no indicara un penalti. "Parece ser, por lo que manifestaba la gente, que se había producido un penalti y yo no lo había visto. Se produjo un silencio de un minuto e inmediatamente después, el estadio, que estaba lleno, se volvió para mi cabina para gritar: 'Godo, godo, godo, godo...'", ha explicado, añadiendo que "esto es como 'mono, mono, mono, mono...' Entonces no pasaba absolutamente nada", señala en una chocante comparación.

EL PERIODISMO ACTUAL, SEGÚN GARCÍA

Después de tantos años retirado de la profesión (dejó la radio en el año 2002), García ha podido reflexionar ampliamente sobre el estado del periodismo actual en España, y no ve un futuro prometedor para los jóvenes profesionales. "Los periodistas que podáis estudiar inglés, estudiarlo y marcharos. Aquí en España estaréis en la puta calle. Honestamente, no se puede recomendar a ningún joven que abrace el periodismo, porque prácticamente no existe", ha indicado desesperanzado el exlocutor radiofónico.

"Hoy el periodismo está en un auténtico socavón. Hay redactores jefe de periódicos importantes que llevan 15 años y ganan menos de 1.000 euros mensuales. La situación económica es gravísima y eso incide muchísimo en el periodismo que se hace", ha añadido sobre la precariedad del sector.

"La práctica totalidad de medios de comunicación, a excepción de dos, están en quiebra técnica. A parte del problema económico, los grandes medios de comunicación no tienen directores. Hace años las grandes instituciones no salían del periódico, hoy los directores del periódico no salen de la radio, ¿Cuándo hacen el periódico?", ha criticado García, que ha lanzado un dardo envenenado a la situación actual de su antiguo oficio. "Quiero y respeto mucho a mis colegas y compañeros. Todo el periodismo está mal, pero el que está desastroso, peor imposible, es el periodismo deportivo", ha declarado rotundamente.

LA GUERRA CON DE LA MORENA

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, creadores del documental, han acompañado a García en el evento junto al comentarista Carlos Martínez, que ha ejercido de presentador, y a Bropi, director de entretenimiento de Movistar+. Los realizadores han revelado los nombres de algunas figuras que no han querido participar en este relato que busca desentrañar las claves del éxito de los años radiofónicos de José María García, entre los que destaca el de su gran rival periodístico, José Ramón de la Morena.

"Intentamos que hablara De la Morena ocho veces y no lo conseguimos", ha indicado Arnaiz, algo que le ha chocado al exlocutor, que ha confirmado que su relación con él es buena y ha vuelto a reconocer que en aquellos años de duros enfrentamientos ambos se "equivocaron". "Estamos bien, me sorprendió que me dijeran que no ha querido participar. El día del periodista él dijo en la Cope [en una entrevista] que yo era el mejor periodista de España", ha explicado García acerca del exdirector de 'El Transistor'.

Otros nombres ilustres que no han querido prestar testimonio en esta radiografía de la carrera de García incluyen exfutbolistas, políticos y presidentes de fútbol. "Valdano, Míchel, Butragueño, Aznar, Florentino o Perico [Delgado] no han querido participar, pero les hemos dado la oportunidad de contar su versión", ha indicado Arnaiz, a lo que García ha añadido, en tono jocoso, "lo mejor de cada casa".

"Nos ha sorprendido tener libertad para entrevistar a quiénes hemos querido y poner testimonios a favor y en contra, hay que tener un par para dejar entrar testimonios que no te doran la píldora", ha concluido el realizador sobre la larga lista de figuras importantes de la historia de España que participan en 'Supergarcía', que incluye nombres como Iñaki Gabilondo, Mariano Rajoy o Arturo Pérez Reverte.

'Supergarcía' llega el próximo 29 de mayo a Movistar+ para repasar la historia de esta leyenda de la radio deportiva española a través decon testimonios de figuras tan importantes como Alfredo Relaño, Juanma Castaño, Cristina Pardo, Pedro J. Ramírez o José Luis Garci, entre otros. La miniserie documental cuenta con tres capítulos que se estrenarán cada lunes.