Luis García: "Tendremos que estar muy finos ante el mejor de la segunda vuelta"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El entrenador del RCD Espanyol, Luis García, reconoció que ante el Atlético de Madrid, este miércoles en la jornada 36 de LaLiga Santander y en el RCDE Stadium, deberán estar "muy finos" para intentar dar continuidad al buen momento del equipo y superar a unos 'colchoneros' a los que ve como el mejor equipo de la segunda vuelta.

"Está muy fino no, el Atlético es el mejor equipo de la segunda vuelta. Está haciendo números extraordinarios, han mejorado mucho en su juego y sabemos lo intensos que son porque su entrenador así lo transmite y tiene mérito enorme", manifestó en rueda de prensa.

Por eso cree que deberán estar mejor que nunca para ganar esta 'final' para ellos, en su lucha por salir de la zona roja. "Tendremos que estar muy finos, atacar y defender muy bien ante un rival que hace las cosas muy bien", avisó a sus jugadores.

"Es un partido de altura, confiamos y pensamos sacarlo adelante pese al rival, no podemos pensar que tenemos delante a un gran equipo en una gran dinámica. Pensamos en nosotros y en hacer bien las cosas", reiteró, en este sentido.

Eso sí, este duelo complicado les llega tras ganar en Madrid al Rayo Vallecano (1-2) y coger aire. "Estamos bien, recuperados, y a nivel mental estamos fuertes. Ha venido muy bien la victoria a nivel mental. El equipo estaba con muchas ganas de revertir la situación, muy unido y con ganas de victoria que nos acercara al objetivo. El otro día lo merecimos. El equipo hizo un gran partido", celebró.

"El otro día para nosotros era una final, pero lo de maña es parecido. Sin ganar el otro día lo de mañana sería más complicado. Es clave estar mentalmente fuertes y liberarnos para conseguir 3 puntos pero el jugador tiene que gestionarlo y no es sencillo", explicó.

De cara a la salvación, aseguró que el mejor estímulo es ganar. "El estímulo somos nosotros, es pensar en mañana, en hacer las cosas bien para ganar a un gran equipo. No podemos perder energía en algo que no controlamos, tenemos que estar al cien por cien focalizados en lo nuestro", argumentó.

Por otro lado, sobre el Valladolid-Barça de este martes, aseguró que confía en sus compañeros de profesión y no piensa en que el Barça, su vecino y rival, se deje ganar ante unos pucelanos que luchan, como el Espanyol, por salvarse.

"Confío siempre en el futbolista profesional y en el entrenador evidentemente. No conozco a nadie que no salga a competir y a ganar y a dar el máximo. No podemos hacer nada pero confío plenamente en que la gente honre a la profesión", alegó.

A nivel personal, reconoció que no es un momento "sencillo ni agradable". "Uno cuando es entrenador tiene que estar preparado para estos momentos. Soy una persona fuerte a nivel mental, y cuando entrenas al club de tu vida tienes un sentimiento añadido que te da más responsabilidad", se sinceró.

En cuanto a los insultos racistas en el fútbol, fue contundente. "Se le da normalidad a cosas que no deberían ser normales. Más que un insulto, es algo condenable y que no debería pasar. Deberíamos erradicarlo ya no del fútbol, en la vida. Da igual el color o religión, todos somos iguales. Le mando un abrazo a Vinícius y esa gente con estos pensamientos no pueden aparecer en un campo de fútbol", expresó.