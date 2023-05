Lukashenko habla sobre su estado de salud: "Si alguien piensa que me voy a morir, que se calme"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Si alguien piensa que me voy a morir, que se calme. Eso no son más que discusiones ociosas en canales de mensajería instantánea y de Telegram. ¿Dijeron que tenía adenovirus? Un adenovirus. Eso es nada", ha afirmado, según ha recogido la agencia de noticias BelTA.

En este sentido, Lukashenko ha recordado que no tuvo tiempo para ser tratado debido a sus constantes viajes, por lo que los síntomas se fueron acumulando. "No me voy a morir. Sufrirán mi presencia durante mucho tiempo", ha sentenciado.

Las especulaciones sobre su estado de salud surgieron después de que cancelara su asistencia a las celebraciones del Día de la Bandera el pasado 14 de mayo. Tras ello, la excandidata presidencial bielorrusa Svetlana Tijanovskaya afirmó que la oposición bielorrusia debía estar preparada para "cualquier escenario".

En un intento por disipar los rumores, el presidente bielorruso se dejó ver la pasada semana en el mando central de las Fuerzas de Defensa Aérea, desde donde apareció ante las cámaras con un vendaje en la mano, todavía visiblemente pálido.

Antes de aquello, Lukashenko no apareció en público desde los actos del Día de la Victoria celebrados el pasado 9 de mayo en Moscú para conmemorar la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Durante el acto de Moscú parecía desorientado e incluso se retiró antes de la finalización de la ceremonia. Desde entonces, la televisión pública no había emitido imágenes actuales del mandatario, que actualmente tiene 68 años.