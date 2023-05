Simeone y el racismo: "Pasó con el Real Madrid y se expone mucho más pero sucede en distintos lugares"

"Yo aprovecharía esta gran oportunidad para decir basta, hasta aquí llegamos"

Sobre el duelo en Cornellà: "Será duro, el Espanyol tiene necesidades extremas"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que el problema con el racismo es de la sociedad y que va más allá del fútbol, por lo que no quiere centrarse en lo sucedido con el jugador del Real Madrid Vinícius Jr. en Mestalla sino aprovechar esa situación para decir "basta" en general, mientras que por otro lado prevé un partido "duro" en casa de un RCD Espanyol con "necesidades extremas".

"No justifico nada y no me centro en lo que pasó el otro día en Valencia. Salgamos de la situación puntual de Mestalla, es algo mucho más grande y amplio porque viene sucediendo anteriormente, pero porque pasó con el Real Madrid se expone mucho más y se genera más. Pero ven que sucede en distintos lugares y situaciones. Sucede y lo saben", manifestó en rueda de prensa sobre el problema con el racismo en el fútbol.

Para Simeone, todo este revuelo debe ser aprovechado. "Todo lo que está pasando nos puede dar la oportunidad de que sucedan cosas para mejorar. A partir de estas situaciones que ya son continuas, no pongamos a una persona o camiseta, pongamos a la persona y al humano que recibe estas situaciones", apeló.

"Hablamos de chicos jóvenes que posiblemente ni saben qué están haciendo. Socialmente es algo más profundo de lo que pasa en el estadio. Yo aprovecharía esta gran oportunidad para decir basta, hasta aquí llegamos y se vive de esta manera. En España todos nos habituamos a vivir de una manera muy buena y hay que seguir de esa manera. Los que no quieran vivir tendrán que tener un castigo en consecuencia de lo que hacen", argumentó.

Además, reiteró que "todos" en el fútbol, a nivel de entrenadores, jugadores y árbitros, están dispuestos a ayudar. "Somos nosotros también los que tenemos que ayudar desde nuestro lugar. Pero no me quedaría con el estadio, no es un problema de fútbol sino un problema social. Hay que actuar en esa faceta porque no está bien", reiteró.

Y, pese a que dejo claro que España "no es un país racista de ninguna manera", cree que se debe atacar de raíz el problema. "Nosotros estamos públicamente expuestos y se ve, pero también pasa esto en la calle. Hay que tener cuidado porque del estadio pasa a la calle. Es un tema social, de jóvenes, y hay que cuidarlo", avisó.

Por otro lado, respecto al partido de la jornada 36 de LaLiga Santander en el RCDE Stadium frente al RCD Espanyol, se imagina un partido "duro y difícil". "Es un rival que tiene unas necesidades extremas y que jugará el partido como si fuera el último de su vida porque necesita salir de la situación en la que está", señaló, en alusión al descenso.

"El Espanyol tendrá un público que estará de la mejor manera para ayudar y generar el mejor ambiente. Tenemos que seguir compitiendo como venimos haciendo, llevar el partido a donde podemos hacer daño y competir como siempre", reconoció el 'Cholo'.

Simeone también reconoció que la temporada no empezó bien y celebró la mejora vista. "Las cosas no salieron bien en la primera parte de la temporada, por varias cosas. Todos aprendemos de los momentos de dificultad. Nos tocó vivir el momento más difícil pero hemos tenido la fortaleza y tranquilidad, el enfocarme en lo que puedo resolver. Me ocupé de ser entrenador y de ayudar al equipo a que vaya bien", se sinceró.