Argentina: Arquero de Platense detenido por presuntas lesiones a su pareja

BUENOS AIRES (AP) — En otro presunto caso de violencia de género en el fútbol argentino, Ignacio Arce, uno de los arqueros del Club Atlético Platense, se encuentra detenido y será indagado el miércoles por un fiscal tras ser acusado de golpear a su pareja.

Arce fue arrestado por la policía la víspera en un edificio de departamentos del barrio privado Venice, situado en el municipio bonaerense de Tigre, donde habría mantenido una discusión con su novia que aparentemente fue escuchada por los vecinos.

El fiscal Pablo Menteguiaga, que encabeza la unidad especializada en violencia de género de Tigre, situado en las cercanías de Buenos Aires, indagará al jugador, quien está acusado de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género” a la mujer, cuyo nombre no trascendió oficialmente. El delito prevé entre seis meses y dos años de prisión.

La directiva de Platense informó que está al tanto de la denuncia judicial y que, por intermedio de sus departamentos de asuntos legales y género y diversidad de la institución, se están recabando los elementos necesarios "para adoptar las decisiones que pudieran corresponder, siendo el caso de la máxima prioridad y preocupación”.

El club de la primera división de Argentina ratificó su compromiso “de lucha contra toda situación de violencia de género", y dijo que "actuará en consecuencia”.

El presunto hecho de violencia de género que salpica al jugador de 31 años se produjo pocos días después de que un fiscal pidiera dos años y tres meses de prisión para Sebastián Villa por presuntas lesiones leves a su expareja en 2020, durante el juicio que afronta el futbolista colombiano del popular club Boca Juniors.

El pedido de prisión para Villa es de “ejecución condicional”, lo que implicaría, de ser esa la condena que una jueza dará a conocer a principios de junio, no cumpliría efectivamente la pena. No es el único caso judicial que encara el delantero, ya que además es investigado por la presunta violación de una joven en 2021. El jugador no dejó de jugar para su club en el marco de estas denuncias.

Se prevé que luego de que se presente ante el fiscal, Arce recuperará su libertad, ya que la pena que contempla el delito por el que será indagado puede ser excarcelable.

Arce se formó en las inferiores de Unión de Santa Fe, donde debutó en primera división. Pasó por Deportivo Merlo, Atlético Paraná, San Martín de Tucumán y Unión La Calera de Chile, entre otros clubes. Llegó a Platense a finales de 2022.