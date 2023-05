Seguridad del Estado de México será prioritaria para Delfina Gómez

La maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, propuso profesionalizar a los cuerpos policiacos y mejorar sus condiciones laborales para combatir la inseguridad en el estado.

Una de las primeras acciones que propone la maestra Delfina Gómez es transformar a los cuerpos policiales, depurándolos y profesionalizándolos con una mejor capacitación que de igual manera contempla a custodios, ministerios públicos y peritos.

“Queremos más policías en el Estado de México, pero que estén bien pagados, bien equipados y darles capacitación porque es fácil decir ‘el policía no hace su trabajo’, sin embargo, no se le capacita, no se le da un buen salario y si no hay un buen equipamiento, es obvio que será complicado que desempeñen su trabajo”

— Delfina Gómez, candidata de Morena