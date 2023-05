Xavi Hernández: "El 2-0 es producto de la falta de tensión de no tener un objetivo claro"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Creo que en la primera parte hemos estado bien y que los dos primeros goles han sido errores nuestros, de la falta de tensión de no tener un objetivo claro, es natural también", señaló Xavi en rueda de prensa tras el partido.

El de Terrassa confesó que no estaba contento. "Odio perder, no me gusta", aseveró, antes de dejar claro que el próximo domingo ante el Mallorca deben recuperar su "mejor versión". "Es delante de nuestra afición y es el último partido en el Camp Nou y de Busquets y nuestra afición se lo merece", subrayó.

"Hemos querido ganar también y hemos tenido muchas ocasiones, pero Masip ha estado extraordinario. Tenemos que mejorar y queremos recuperar nuestra mejor versión estos dos partidos que queda. El domingo tenemos la motivación de que despedimos a 'Busi' y al Camp Nou", reiteró.

Preguntado por la retirada de la roja a Vinícius, el técnico azulgrana cree que es "un tema de Competición" y aunque no quiso "opinar demasiado", sí terminó mostrándose un tanto crítico. "Dejé claro lo del racismo y los insultos, pero creo que la expulsión no tiene nada que ver, pero ellos deciden. No sé si es un precedente, es 'impepinable' que hubo una agresión y me sorprende, una cosa no tiene nada que ver con la otra", zanjó.

Finalmente, también confesó que había hablado con Jules Koundé, que podría no estar demasiado contento con jugar de lateral de nuevo la temporada que viene. "Hablé con él y los dos salimos contentos. Quedó claro por dónde iba, le fui muy claro y sé que hay mucho ruido, pero él y yo salimos contentos, no hay ningún problema", sentenció.