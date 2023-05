Clausuran antros por ruido excesivo, reglas que deben cumplir y cómo denunciar

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) suspendió las actividades de cinco establecimientos en la Zona Rosa por rebasar los niveles de ruido permitidos por normatividad en la Ciudad de México.

Las chelerías que se les colocaron los sellos de suspensión son: Cueva de Lobos, La Terraza, A Dios le pido, La Continental y La Chelestial, tras una denuncia por exceder los decibeles máximos señalados por la Norma Ambiental y, pese a los exhortos hechos por la PAOT a los negocios para mitigarlos, continuaron rebasando por mucho lo permitido.

Personal técnico midió las emisiones sonoras generadas por 10 negocios, 8 localizados en la calle de Génova, 2 en Hamburgo y uno en Liverpool, registraron niveles que oscilaron entre 76.47 y 91.76, cuando lo permitido no deben rebasar los 60 decibeles para el horario de 20:00 a 6:00 horas.

Cueva de Lobos fue suspendida sus actividades por rebasar los niveles de ruidos permitidos en la CDMX. (Foto: Publimero)

Los otros cinco negocios: La Cervatana, La Chopería, Reven, La Marchela y el Candela Bar se encuentra en proceso para realizar las adecuaciones necesarias, de no hacer se procederá a la suspensión de sus actividades.

Los establecimientos que fueron suspendidas sus actividades contaron con seis días hábiles para atender el exhorto por la PAOT y tomar las medidas necesarias para adecuar o insonorizar sus instalaciones con el propósito de ajustarse a la Norma. Al no cumplir con estas, se procedió a la Suspensión de Actividades, las cuales no serán levantadas hasta que cumplan.

Mariana Boy Tamborrell, titular de la PAOT, indicó que el ruido ocupa el segundo lugar de denuncias que atiende la Procuraduría, como parte de la estrategia de combatir el ruido generado por antros, restaurantes, bares y chelerías, exhortó al cumplimiento voluntario.

“Están generando y rebasando el ruido por encima de lo que marca la norma de la Ciudad de México. Hicimos estos exhortó y les dimos seis días para que llevaran a cabo las medidas que iban a adoptar y algunos de ellos todavía están en proceso, pero tenemos cinco de estos establecimientos mercantiles que siguen sin cumplir los decibeles que marca la normatividad”, expresó en conferencia con medios durante la suspensión.

La procuradora mencionó que de 2022 a 2023 suman 11 mil 785 denuncias por exceso de ruido en toda la capital, por lo que exhortó a los establecimientos mercantiles a cumplir con la norma voluntariamente para evitar las suspensiones.

Las alcaldías más denuncias por exceder el ruido son:

Cuauhtémoc: 1, 515

1, 515 Benito Juárez: 742

742 Miguel Hidalgo : 565

: 565 Iztapalapa : 406

: 406 Coyoacán: 393

Boy anunció que continuarán realizando recorridos por zonas de alta concentración de establecimientos como la Roma, la condesa, Nápoles, San Ángel, Coyoacán, entre otras, donde abunda los giros de bares, antros, chelerías, restaurantes, cantinas y salones de fiesta.

PAOT realizó operativo Zona Rosa para medir el ruido en las chelerías y antros. (Foto: Publimetro).

Soluciones de aislamiento del ruido

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT)cuenta con la Guía de insonorización en su página de internet la cual se puede consultar para que los antros, restaurantes, bares y chelerías cumplan con la NADF_005_AMBT_2013.

Para limitar el ruido reverberante en el recinto se recomienda:

Instalación de paneles absorbentes en techo y/o paredes

en techo y/o paredes Colocación de un piso flotante

Instalación de una doble puerta para acústica , para evitar la salida de ruido al exterior

, para evitar la salida de ruido al exterior Instalación de pantalla acústica en zona de equipos de aire acondicionado

de aire acondicionado Instalación de silenciadores acústicos en salidas de extracción

en salidas de extracción Instalación de rejillas acústicas en ventiladores

Moderar los niveles de música durante el horario nocturno y de descanso para reducir las molestias a los vecinos

y de descanso para reducir las molestias a los vecinos Alejar las máquinas como grupos electrógenos, extractores, ventiladores

como grupos electrógenos, extractores, ventiladores Instalación de elementos elásticos, por ejemplo: mediante bancadas y/o amortiguadores acústicos

por ejemplo: mediante bancadas y/o Instalación de puertas dobles en bares y discotecas, así como en salones de fiestas

¿Cómo denunciar

El ruido es la segunda denuncia en la Ciudad de México, si el causante es un establecimiento mercantil, le compete a la PAOT atender la queja, pero si el causante es un particular, le corresponde a las alcaldías donde se suscite el hecho o al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La norma vigente en materia de ruido NADF-005-AMBT-2013 para la Ciudad de México establece como limite máximo permisible sonoro:

65 decibeles en horario diurno (6:00 a 20:00 horas)

62 decibeles en horario nocturno (20:00 a 6:00 horas)

Ante la PAOT puedes denunciar:

Los establecimientos industriales, mercantiles y de servicios que operan en zonas con uso de suelo habitacional, violan la normatividad: bares, antros o discotecas, salones de fiesta, fábricas, talleres (mecánicos, hojalatería, pintura, serigrafía, costura, etc.), restaurantes, construcciones que excedan el número de niveles permitidos, cambios de uso de suelo y afectación a inmuebles con valor histórico, cultural o artístico.

La denuncia las puedes presentar a través de internet en la página de la PAOT o al teléfono 52 65 07 80 de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas, extensiones: 15430, 15440l, 15450 y 1541o