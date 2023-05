CDMX da ultimátum para retiro de espectaculares; sanciones comenzarán en junio

El gobierno capitalino informó que a partir del 6 de junio se comenzarán las sanciones y multas de más de 1.5 millones de pesos para las empresas que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento y la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, a partir del cual las autoridades locales se comprometieron a retirar mil 200 espectaculares de azoteas y unipolares en un año, plazo que vence en junio de 2023.

Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Alberto Ulloa Pérez; y por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaun, quienes exhortaron a las empresas publicitarias cumplir con la actual legislación para evitar las multas y disputas en tribunales, pues este tipo de anuncios están prohibidos

Hasta el momento, de los mil 200 espectaculares que el gobierno de la Ciudad de México se comprometió a retirar para 2023, con el fin de garantizar el derecho al paisaje urbano y al espacio público libre de contaminación visual; así como la seguridad de los capitalinos, se han quitado 745.

En este sentido, Ulloa Pérez detalló que también obtuvo el compromiso de otras empresas para el retiro de otros 228. No obstante, se aclaró que restan 227 anuncios de esta índole por retirar, mismos que se concentran en seis empresas.

Por su parte, la jefa de Gobierno explicó que la multas que se aplicarán a partir del 6 de junio, oscilan entre las 12 mil o 15 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Sheinbaum Pardo explicó que un día más tarde se presentará de manera digital el registro de empresas certificadas, y que cuentan las licencias para poder explotar la publicidad exterior.

“A partir del 6 de junio iniciaría, para todos aquellos que no han retirado espectaculares de azotea, las sanciones; y también, pues que no podrán anunciarse, no solamente la sanción económica, sino que a partir de ese momento queda suspendida la posibilidad de utilizar ese espectacular para anuncios”.





— Claudia Sheinbaum.