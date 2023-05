Guatemala: Corte deja afuera de las elecciones a candidato presidencial

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó el jueves tres recursos de apelación presentados contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral de anular la inscripción como candidato a presidente de Roberto Arzú, lo que lo dejó afuera de la contienda electoral.

"Es un no definitivo, con el que quedamos fuera", dijo a The Associated Press David Pineda, excandidato a vicepresidente de Arzú. Pineda agregó que denunciarán la situación en instancias internacionales.

Arzú intentaba llegar a la presidencia por el partido derechista Podemos.

El binomio de Podemos fue inscrito en el Tribunal Supremo Electoral que poco después decidió dejarlo afuera de la contienda tras un recurso de nulidad interpuesto por el partido Frente de Convergencia Nacional, del expresidente Jimmy Morales (2016-2020), supuestamente por campaña anticipada.

Arzú es hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú (1996-2000) y su propuesta electoral abogaba por reactivar la pena de muerte pese a que está prohibida por el Pacto de San José de Costa Rica, del cual Guatemala es signatario.

Otro binomio que quedó afuera de las elecciones, también por un fallo de la Corte de Constitucionalidad, es el de Thelma Cabrera y Jordán Rodas del Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP). Cabrera era la única mujer indígena postulada para la presidencia y Rodas es exprocurador de derechos humanos.

El registro electoral se negó a inscribir a Rodas por no contar con un documento que diera fe de que no tiene cuentas pendientes con el Estado.

La Corte de Constitucionalidad aún tiene en sus manos la decisión sobre otros dos candidatos, el puntero Carlos Pineda -cuya candidatura fue impugnada por otro partido político aduciendo errores en su asamblea de postulación- y Edmond Mulet, a quien la fiscalía acusa de hacer campaña anticipada por pronunciarse en contra de la criminalización de los periodistas.

De quedar afuera Pineda y Mulet, ambos en las primeras posiciones según las encuestas, los beneficiados serían el candidato oficialista Manuel Conde y las postulantes de derecha Zury Ríos -hija del exdictador Efraín Ríos Montt- y Sandra Torres.

Los guatemaltecos están llamados a las urnas el próximo 25 de junio para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes locales y diputados al Parlamento Centroamericano.