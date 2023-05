Liberan a Alina Narciso, la mujer policía que mató a su agresor

Alina Narciso, quien fue sentenciada a 45 años de prisión por asesinar a Luis Rodrigo Juárez, su ex pareja, también policía, fue liberada este miércoles.

La Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en Mexicali decidió que el asesinato fue en legítima defensa, por lo que le concedieron la libertad.

“Ella había sido sentenciada a 45 años, pero ya hoy me la liberaron, ya gracias a Dios, estoy feliz, todavía no me cabe la noticia, pero ya sé que ya va a estar conmigo, ya sé que vamos a seguir nuestra vida”, expresó Socorro, madre de Alina.

Asimismo, comentó que por como se dieron las cosas, dejó de creer en la justicia, pero nunca se cansó de luchar por demostrar que su hija actuó en legítima defensa.

Reconoció que los jueces y magistrados se estén preparando en el tema de la perspectiva de género, situación que ayudó a que su hija fuera liberada.

Finalmente agradeció a quienes apoyaron el caso y refirió que espera que esta situación marque un referente para casos futuros similares, además agradeció el apoyo recibido por parte de grupos feministas.

La historia de Alina

Alina Narciso estaba detenida desde el 2019, tras defenderse de un intento de estrangulamiento el 12 de diciembre del mismo año.

La mujer policía había sido sometida a violencia física, psicológica y sexual antes del asesinato, se defendió con su arma y detonó el primer disparo de advertencia, dejando mal herido al también policía mientras éste continuaba gritando.

Alina Narciso decidió disparar una vez más, dejando sin vida a Luis Rodrigo.

En ese entonces, Daniel Aguilar Patiño, Juez de Control, dictó una sentencia de 45 años de prisión, además del pago de reparación de daños por medio millón de pesos.