Policía dominicana busca a prospecto de Cachorros por sospecha de homicidio

SANTO DOMINGO (AP) — La policía de la República Dominicana busca a un prospecto de los Cachorros de Chicago, de quien se sospecha mató a un hombre durante una discusión por el cobro de una deuda.

El sospechoso es Josefrailin Alcántara, un jardinero de 18 años de edad que firmó con los Cachorros como agente libre internacional en enero de 2022, informó el jueves el portavoz de la Policía Nacional, capitán Fernando Pérez Valerio.

Agentes de homicidio buscan a Alcántara por haber matado a su amigo, Darwin Díaz Valerio, al intentar cobrar una deuda.

La policía maneja esa versión tras haber arrestado a Diego Aníbal Rodríguez Martínez, quien dijo ser un primo del pelotero y que le acompañó al abordar a la víctima en un automóvil.

“Hasta el momento se mantiene que el móvil fue por una deuda, deuda que estaba siendo cobrada, y se dio una discusión dentro del carro”, dijo Pérez Valerio.

El portavoz dijo que se originó una discusión durante la cual se escapó un disparo que hirió en la mano a Alcántara, quien respondió haciendo dos disparos a la víctima.

Los Cachorros informaron que habían dado de baja a Alcántara, quien estaba cumpliendo una suspensión por quebrantar las reglas del equipo.

“Estamos al tanto de la investigación por una muerte que involucra a uno nuestros exjugadores de ligas menores que había sido apartado del equipo debido a una suspensión y que subsecuentemente fue dado de baja tras notificar a las autoridades en la República Dominicana", dijo el vicepresidente de comunicaciones de los Cachorros, Julian Green, en un comunicado enviado a The Associated Press. "No podemos brindar otra declaración hasta que tengamos detalles adicionales".

Díaz Valerio había sido reportado como desaparecido por sus familiares el pasado domingo 21 de mayo, y fue encontrado en estado de descomposición al día siguiente, en un bosque de Santiago, ciudad en el norte de República Dominicana donde nació.

“El pelotero está herido en una mano, de dicha discusión resultó herido de bala también”, dijo el portavoz policial. “Se le hace un llamado que se entregue por la vía que se entienda de lugar”.

Alcántara participó en 40 juegos el año pasado con el equipo de los Cachorros que compite en la liga de verano de la República Dominicana. Bateó para .136 y dos jonrones.