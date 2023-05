Ciberbullying aumenta 86% en escuelas públicas, redes sociales elevan el problema

El Consejo Ciudadano ha recibido 80 llamadas para pedir apoyo y reportar casos de bullying, de las cuales el 45% se dio en primarias y el 35% en secundarias, el 10% en el nivel preescolar y el porcentaje restante en los niveles Medio Superior y Superior.

Para el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés, el tema no solo se queda en el aula, sino que se desplaza al ámbito digital a lo que hoy en día llamado ciberbullying.

El bullying pasó a ser un problema digital con la facilidad de enviar archivos por internet

“El bullying y el acoso hacen evidente que es indispensable una convergencia constructiva de parte del sector docente, madres/padres de familia, autoridades escolares y personas que están cerca de las escuelas”, relató el presidente en entrevista para Publimetro.

La mayoría de las problemáticas reportadas se presentaron en escuelas públicas (86%) mientras que en escuelas particulares la incidencia es menor (14%). La violencia física sigue siendo el rubro más constante en los reportes, pues ocupa el (48%) de ellos, la violencia psicológica se presenta en una de cada cinco personas.

Dentro de este rubro, la violencia verbal ocupa el 15%, la exclusión social el siete por ciento, la cibernética el cinco y la sexual el tres por ciento. Las alcaldías de la CDMX que más llamadas reportaron fueron Cuauhtémoc, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

ciberbullying (imagen ilustrativa) (Dreamstime)

Los números no mienten, Guerrero Chiprés mencionó que del 2020 a la fecha han llegado tres mil 427 casos donde las mujeres, quienes más sufren de bullying, reportan problemas de ansiedad. El 82% (dos mil 810) de las personas buscan ayuda psicológica, misma que ofrece el Consejo.

Uso de las redes sociales

Es cierto que han acrecentado el problema del acoso escolar en gran medida por la facilidad de compartir información, una imagen o video que contenga este abuso entre escolares, sin embargo, para Salvador las redes sociales son una herramienta.

Para encarar realmente el problema, el presidente sugiere “reconstituir el respeto al rededor de la niñez y la infancia, que empieza desde casa y se complementa en el aula. Ese entorno es fundamental porque si en una casa no hay atención, supervisión, los padres no se dan cuenta cuando el hijo o hija se convierte en el abusador o sufre del mismo”.

De la misma forma Chiprés entiende que el posicionamiento en redes sociales es un tema que mantiene a la población joven al margen de las acciones legales e ilegales. “Como en el caso de lo ocurrido en Teotihuacán, porque en vez de interrumpir el delito, los jóvenes estaban grabando el incidente porque buscan distribuir ese video y ganar likes, es decir, ganar posicionamiento personal en el mundo digital”.

El caso de Norma Elizabeth quien sufrió constantemente de bullying, de acuerdo con lo mencionado por familiares y amigos, antes de morir tras una pelea contra una compañera de clases (Twitter)

“El tema es la disposición en la educación, asertiva y cívica de interrumpir un delito que, en este caso, terminó con la muerte de una menor de edad. Padres, madres de familia junto con docentes y personal cercano a los menores de edad, debemos acompañar estas prácticas para comprender de mejor forma cómo perciben el mundo las nueves generaciones”, agregó.

“Los alumnos ya no obedecen, perdieron el respeto por la autoridad”

La maestra Díaz, quien pidió cambiar su apellido por seguridad, mencionó que hoy en día su trabajo se ve muy limitado, no solo por los tiempos del ciclo escolar, sino en el sentido de llamar la atención a un alumno para evitar que se haga daño por ciertas acciones.

“Si tienen un moretón o un rasguño las mamás inmediatamente van contra nosotras, no dicen que debemos ponerle toda la atención a su hija/o para evitar estos accidentes, pero antes de eso no saben que se les llamó la atención para evitar ese golpe o caída, pero el menor no hace caso, incluso dicen estar ‘limitados por los miedos que les transmiten’, ya no sé qué hacer”, relató.

“Nosotros desde el Consejo planteamos que desde el magisterio, junto con docentes y padres de familia, se atrevan a plantear la realidad que está transformando las condiciones de aprendizaje y la relación de respeto que debe imperar entre alumnos y maestros”, planteó Salvador.

¿Cómo y dónde acercarse para pedir ayuda?

Tienen dos opciones, llamar directamente al Consejo Ciudadano o mandar mensaje de WhatsApp para empezar a darle seguimiento al caso. Además el mismo organismo ofrece talleres y pláticas donde han asistido 11 mil 180 víctimas de bullying.

Precisamente son estos dos últimos temas los que quieren extender hacia buena parte de la ciudad y el Valle de México, lo único que necesitan, de acuerdo con la información del propio presidente, es hablar al Consejo o entrar a la página de internet y buscar apoyo.