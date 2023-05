Madre de jóvenes que murieron al caer en coladera en concierto de Zoe demanda al Estado mexicano

La mamá de las jóvenes Sofía y Esmeralda, fallecidas hace seis meses al caer a una alcantarilla sin tapa cuando iban a ver un concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes, presentó una demanda de reclamación patrimonial contra el Estado mexicano, pues ninguna autoridad ha reparado el daño causado.

Te puede interesar: Madre de jóvenes que murieron se arrepiente de comprarles los boletos para Zoé

María Elvira Canchola Montoya, acudió a la Secretaría de la Contraloría de Ciudad de México, donde entregó el expediente del caso de sus hijas que incluye dicha demanda que deberá responder en próximos días el gobierno capitalino.

Manifestó que ninguna institución, dependencia o funcionario la ha contactado para tratar el tema de la reparación del daño integral por la muerte de las jóvenes Sofia y Esmeralda, registrada en noviembre de 2022. Además, pidió que Armando Quintero, alcalde de Iztacalco, donde ocurrió la tragedia, ofrezca una disculpa pública y se retracte de las declaraciones de que hay quienes quieren politizar un caso y “andan sobre carne muerta”.

“Ya deberían cerrar ese capítulo porque si no, la verdad, parecemos como esos animalitos que andan sobre la carne muerta y no creo que sea el caso, no vale la pena hacer política con eso, todo lo que pasa en una vialidad primaria le corresponde al gobierno de la Ciudad”, comentó Armando Quintero en una conferencia.

Al respecto, la madre de Sofía y Esmeralda, comentó: “De Armando Quintero me gustaría decir que mis hijas no son carne muerta, no somos animalitos para atacar carne muerta, mis hijas fueron unos ángeles en vida y lo siguen siendo, qué falta de ética y de compromiso, esa persona está donde está y si así se expresa de dos personas tan amables y hermosas, no puede ser posible que esté donde esté.

“Que venga y me lo diga en mi cara y que vea como le contesto porque yo tengo más educación y más sensibilidad que esta persona está en un puesto que no debería estar”, afirmó.

Marco Antonio Olivares, asesor jurídico de María Elvira, dijo que la demanda tiene como propósito fundamental la reparación integral del daño por la muerte de Sofía y Esmeralda.

“Hasta el día de hoy, ninguna autoridad se ha acercado para que le reparen integralmente los daños sufridos a la señora que sufre de una pérdida grave y la jefa de gobierno sabe lo que es ser madre imagínese perder sus dos hijas.

“Sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso al reclamo de justicia por eso estamos aquí presentando una responsabilidad patrimonial a cargo de estado”, puntualizó.

María Elvira lamentó que la fiscal Ernestina Godoy haya otorgado una “reparación de daño” o indemnización al padre de sus hijas, pese a que es un deudor alimentario y desde hace años las abandonó. Dijo que tanto el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Obras, como el alcalde Armando Quintero, no asumieron su responsabilidad por la tragedia.

Teófilo Benítez, también asesor jurídico de María Elvira, comentó que ya se estudia una nueva denuncia en contra de Armando Quintero por obstrucción de la justicia y también presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, por sus declaraciones discriminatorias hacia las dos hermanas.

Sofía y Esmeralda caminaban por una oscura calle de avenida Viaducto Río de la Piedad, en Iztacalco, cuando la primera cayó en una coladera sin tapa, mientras que su hermana se introdujo para rescatarla, pero ambas murieron cuando iban a ver al grupo Zoé.