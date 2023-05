El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pronunció un discurso durante la conferencia de prensa que ofreció en compañía de la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México y del candidato morenista al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana.

“Gracias por acompañarnos, a todas y todos los presentes. Quiero destacar muchos liderazgos, diputados y diputadas que están aquí presentes, muchas gracias a nuestro candidato a gobernador, Armando Guadiana, nuestra secretaria general, Citlalli”, comentó Delgado.

discurso de Mario Delgado como muestra de apoyo en las elecciones de Coahuila

“Muy contentos con el anuncio que tenemos, nos honra muchísimo acompañar en este evento a Karen Castrejón, que es presidenta del Partido Verde, al senador Manuel Velasco, un distinguido militante del Partido Verde y amigo nuestro, y a la dirigente del Partido Verde en el estado de Coahuila, Claudia Rodríguez.

Quiero dar un poco el contexto de por qué estamos aquí, porque en la Transformación que estamos viviendo en México ha habido momentos claves, ha habido momentos de definiciones. Yo recordaba hace unos días que, en 2017, tenía Morena a sus candidatos en el Estado de México y en Coahuila: en Coahuila, el ingeniero Armando Guadiana, y en el Estado de México, la maestra Delfina.

Y el PT tenía sus propios candidatos, el PRD también tenía sus propios candidatos. Y esa división de las izquierdas, aun cuando la gente quería... la mayoría de ella quería un cambio, no se lograba conjuntar, consolidar el voto del cambio.

Partido Verde se suma a la campaña de Armando Guadiana en Coahuila

Entonces en ese momento, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la unidad, dijo: “tenemos que unirnos ahora, para lograr el cambio en el Estado de México y en Coahuila, no se vale decir que en unas sí nos podemos de acuerdo y en otras no. No se vale decir que ahora no nos conviene estar unidos, pero sí vamos a ir juntos en el 2018″.

También mencionó que “no, porque necesitamos construir una alianza de principios, basada en valores y que comparta un solo proyecto de país, y la única manera de convencer al pueblo de México es teniendo congruencia, es actuando, precisamente, en favor del proyecto y no por conveniencia”.

Hizo un llamado a la unidad, hubo una respuesta muy favorable del Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez declinó en favor de la maestra Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México y José Antonio Pérez declinó en favor de Armando Guadiana aquí en Coahuila, ¿qué pasó con el PRD que no quiso sumarse a esa unidad? y en el Estado de México fue definitivo para que el PRI tuviera la oportunidad de robarse la elección, sabemos que no fue así, pero oficialmente el triunfo del PRI fue por 169 mil votos y el PRD sacó un millón de votos.

discurso de Mario Delgado como muestra de apoyo en las elecciones de Coahuila (Especial)

Pero ahí se definió el 2018, lo dijo López Obrador: “en el 2017 estamos definiendo el 2018″, ¿qué provocó? que no fuéramos en alianza con el PRD y sí con el PT, porque el PT demostró en ese momento que era más importante el proyecto, que era más importante lo que le podía esperar al país, el cambio verdadero, que una candidatura.

Nuevamente la historia se repite. El día de hoy estamos definiendo el 2024, porque es cuando se actúa en favor de los principios, en favor de lo que pide la gente o a intereses personales y estamos muy contentos de que el llamado que hicimos a sumar el voto del cambio para evitar que el PRI llegue a cien años en Coahuila, lo cual sería la peor de las maldiciones para este pueblo trabajador, honesto, que ha tenido ya muchos años de gobiernos abusivos, de gobiernos que han deteriorado el nivel de vida de la gente; que han abusado, que se han llenado de privilegios, pues sería una maldición que no escuchemos el llamado del pueblo a juntarnos y que haya un cambio.

discurso de Mario Delgado como muestra de apoyo en las elecciones de Coahuila (Especial)

Y quien puede lograr ese cambio es Armando Guadiana. Que ahí está Morena, no fuimos en alianza, pero solo estamos en la pelea. Tenemos la posibilidad de triunfo. Necesitamos llegar el día de la elección con una ventaja importante para que no tengan la tentación del fraude, para que no tengan la tentación del robo.

Entonces, son momentos de definiciones en nuestro país, en Coahuila. Lo que aquí ocurra tendrá repercusión a nivel nacional. Y hoy el Partido Verde ha dicho, “nosotros queremos seguir haciendo historia, queremos seguir apoyando la Cuarta Transformación”. Y harán un llamado a votar por Armando Guadiana. Y queremos hacer una mayoría en el Congreso en Coahuila, para que impulse el proyecto de la Cuarta Transformación.

"El Partido Verde":

Porque declinaron en la contienda electoral de Coahuila, y apoyarán al candidato de @PartidoMorenaMx, Armando Guadiana.



Previamente, habían anunciado que no lo apoyarían por ser "parte de la industria taurina y carbonífera". pic.twitter.com/q92OqaRb3V — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 27, 2023

Por eso, también hacemos un llamado a que en la elección de diputados, aquellos diputados del Partido Verde, candidatos que quieran sumar a esta mayoría, pues también los apoyen, porque junto con ellos vamos a gobernar Coahuila. Y vamos también a impulsar la agenda ambiental que promueve el Partido Verde por todo el país. Porque hay una coincidencia con ellos muy amplia.

Y hoy, insisto, se empieza ya a configurar lo que será el 2024. Es momento de definiciones, es momento de demostrar que no puede haber nada por encima de este proyecto de transformación nacional. Es momento de escuchar los principios, es momento de atender el llamado que hace el pueblo de Coahuila a que haya un cambio. Tenemos que estar a la altura de lo que nos está pidiendo la gente.