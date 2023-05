Puerto Rico: Tiroteo entre grupos delictivos deja 2 muertos y 13 heridos

SAN JUAN (AP) — Hombres armados que mataron a dos personas e hirieron a 13 cuando abrieron fuego de forma indiscriminada fuera de un bar de Puerto Rico durante una fiesta de cumpleaños iban tras un solo hombre debido a una disputa de tráfico de drogas, aseguró la policía el lunes.

Hasta el momento no se han realizado arrestos en relación con el tiroteo del fin de semana.

La policía cree que el objetivo era un hombre que murió fuera del bar Piel Kanela de San Juan cuando los hombres armados comenzaron a disparar desde vehículos a primeras horas del domingo, dijo el coronel Roberto Rivera a The Associated Press.

El hombre, Luis E. Guzmán González, de 28 años, había eludido otros intentos de asesinato en ataques relacionados con el tráfico de drogas.

Las demás víctimas eran personas inocentes que se encontraban en el lugar, dijo Rivera.

En el lugar también falleció Luis Hernández Martínez, de 72 años. Ocho personas recibieron atención médica en hospitales debido a las heridas que sufrieron durante el ataque, de las cuales cinco ya fueron dadas de alta.

Los investigadores que revisaron imágenes de las cámaras de seguridad creen que un vehículo circuló frente al bar e identificó al objetivo. Entonces, los ocupantes de otros dos autos abrieron fuego.

El incidente elevó a 11 el número de personas que murieron en la isla por actos de violencia durante el fin de semana largo por el Día de los Caídos en Guerras.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que el ataque del domingo fue duro, pero expresó su confianza en que los investigadores resolverían el caso. También elogió la labor de las fuerzas policiales durante su gobierno, señalando que ha habido 57 asesinatos menos en lo que va del año, en relación con el mismo periodo de 2022.

En lo que va de 2023 se han registrado 204 asesinatos, en comparación con los 261 del año pasado.

Rivera, un comandante auxiliar de investigación con 38 años de experiencia en la policía de Puerto Rico, señaló que los criminales han dejado de lado la regla no escrita de no atacar a objetivos cuando se encuentran con sus familiares, aunque no aclaró si entre las víctimas del domingo había familiares de Guzmán González.

Los sicarios también son cada vez más jóvenes, añadió.