Enrique Alfaro: “Vienen tiempos duros, tiempos de mucha intensidad política”

Enrique Alfaro se encuentra en su oficina de Casa Jalisco, el mandatario estatal revisa unos documentos previo a la entrevista con Publimetro. Detrás de él se encuentra una larga mesa con reconocimientos especiales, regalos y detalles más personales que llevan un lazo más familiar. Minutos después se levanta para colocarse frente a la cámara e iniciar la charla que es una mirada al futuro, pero sin dejar de resaltar los retos del presente.

El próximo próximo 20 de junio, el gobernador cumplirá 50 años.

Entrevista con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco: retos y futuro político

¿Cuál sería el balance de estos casi 5 años?

— Han sido 5 años intensos, difíciles y con circunstancias que nunca imaginamos que nos iban a tocar vivir. La pandemia marcó un cambio de planes de fondo, de lo que habíamos diseñado al inicio de la administración, pero al mismo tiempo nos permitió afinar la estrategia y replantearla para poder -no solamente- superar la emergencia sanitaria, sino para poder relanzar a Jalisco de cara al futuro. Soy el primer gobernador de un partido distinto al del presidente. Me tocó vivir la peor sequía en la historia de Jalisco, estamos en un momento en el que la violencia generada por la delincuencia organizada ha sacudido el país, son circunstancias que en muchos sentidos acotaron los margenes de maniobras.

¿En qué debe acelerarse el paso?

— En un año y medio queda apretar el ritmo y poder concretar algunas cosas que aún están como pendientes en el proyecto de gobierno.Vamos a dejarle a Guadalajara 5 metros cúbicos más de agua de lo que tiene hoy. Vamos -finalmente- a traer agua del Río Verde a nuestra ciudad. Esta apuesta incluye un ambicioso programa de rehúso de agua residuales, dejaremos terminado las obras para el abasto de agua de la ciudad para los próximos 50 años. Queremos terminar las obras de transporte público que nos faltan. Estamos concentrados en la Línea 4, estamos trabajando con mucha intensidad en arrancar un proyecto para el Aeropuerto de Guadalajara y vamos a dejar el proyecto ejecutivo de la ampliación de la Línea 1 hacia el sur de la ciudad: Santa Anita y San Agustín. Diría que hay un tercer tema, el terminar al 100% en los próximos tres o cuatro meses la Red Jalisco que es la red de internet público de alta velocidad más grande de todo México. Por último, un nuevo acuerdo fiscal con la Federación, el poder sentar las bases de un nuevo arreglo que le de a Jalisco un trato justo en el futuro.

¿Y en el tema de seguridad?

— Poder mantener el ritmo que llevamos en la agenda de seguridad; es decir, que la reducción que tenemos en incidencia delictiva, que hoy representa 60% menos delitos de los que se cometían hace cuatro años y medio, pueda seguir con una tendencia a la baja, porque existía el riesgo de quedarnos empantanados o empezar otra vez a subir. Tenemos que mantener la agenda de seguridad como una prioridad y no aflojar el ritmo, porque en la medida que avancemos en la parte estadística, en la parte de las cifras, podemos ir avanzando en la parte de la percepción, si la gente no se siente más segura, pues de nada sirve lo que hagas.

¿Cuál sería la mayor fortaleza de Jalisco?

— La fortaleza es que Jalisco tiene un proyecto de futuro, rumbo y gobernabilidad, es un estado donde hay debate político y discrepancias normales en cualquier modelo democrático. Jalisco ha sabido construir acuerdos, en medio de un escenario nacional de polarización y de división permanente. Hemos podido tender puentes y construir salidas, incluso en los conflictos más enredados hemos podido hacer acuerdos en el Congreso. También, tener una agenda compartida con los municipios, restablecer el diálogo con la Federación y reconstruir la relación o estamos en el proceso de reconstruir la relación con la Universidad de Guadalajara.

Enrique Alfaro. (Jorge Soltero)

¿Y debilidad?

— Más que como debilidad, yo diría, lo que considero un riesgo potencial es la proximidad del proceso electoral y la dinámica que eso genera. El que pueda nublar la vista el proceso electoral de los actores políticos, el que haya quién esté dispuesto a cualquier atrocidad con tal de sacar raja política. Vienen tiempos duros, tiempos de mucha intensidad política y creo que hay que estar preparados, sobre todo eso me lleva a pensar cuál va a ser mi rol en ese momento. Hoy mi principal responsabilidad es estar al frente del Gobierno de Jalisco y distraerme en otras tareas podría generar un problema en nuestro estado, que sin duda es uno de los temas que más presentes están en mi cabeza: ¿Qué tengo que hacer yo para garantizar que en lo meses por venir Jalisco siga trabajando?, que no se vaya a quedar atorado en un callejón sin salida, como de repente veo que puede estar el país en medio del proceso electoral.

Existen muchos rumores sobre su futuro político, ¿qué viene?

— Lo más sencillo o común es que el político decide en función de sus aspiraciones personales. Si se tratara de tomar una decisión en esa lógica, pues probablemente ya hubiera anunciado lo que iba a hacer. Estoy pensando en primero cumplir con mi responsabilidad, porque cómo le haces para aspirar a un cargo más alto, si no terminas de cumplir con el que ya tienes. Esa historia se repite con mucha frecuencia en el política mexicana, por eso estoy concentrado en cerrar bien mi ciclo como gobernador, hacer una valoración del escenario político y ver qué rol me toca jugar. Mi prioridad es cuidar a mi estado, no ando buscando hueso, no ando buscando chamba, no voy a negociar cosas por debajo de la mesa, no voy a ser embajador ni mi interesa ser senador o diputado. Me interesa ser un buen gobernador de Jalisco que así me recuerde la gente y, si haciendo eso, puedo competir o estoy en condiciones de competir para la Presidencia de la República, pues estaré listo para entonces.

“Mi prioridad es cuidar a mi estado, no ando buscando hueso, no ando buscando chamba, no voy a negociar cosas por debajo de la mesa; no voy a ser embajador ni mi interesa ser senador o diputado”. “Jalisco ha sabido construir acuerdos, en medio de un escenario nacional de polarización y de división permanente”. — Gobernador de Jalisco

Agenda política

Empleo. “El liderazgo de Jalisco en el terreno deportivo, cultural, económico no es producto de la casualidad es producto de la grandeza de un estado que le aporta mucho a la nación, un estado muy competitivo, un estado con visión de futuro. Por primera vez en la historia, el año pasado, fuimos líder en la generación de empleos, nunca había sucedido”.

Economía. “Estamos rompiendo los récords en inversión extranjera directa, en exportaciones en crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, eso te habla que esas variables económicas reflejan un estado que se está moviendo y alcanzando objetivos que nos habíamos trazado. Somos, según el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), el segundo estado menos desigual del país”.

Turismo. “Me parece es una apuesta de largo plazo consolidarnos como un centro de turismo de entretenimiento, ya es un centro de turismo de convenciones. Dos años después de la pandemia, Puerto Vallarta es el destino turístico número 1 a nivel de ocupación hotelera en México por encima de Cancún y Los Cabos. Estamos concentrados en los Pueblos Mágicos y la gran apuesta del futuro es Costa Alegre, la joya de la corona para los próximos 30 años en materia turística de este país. Nos concentramos en dejar la infraestructura para que pueda tener un impulso muy potente en los próximos años con dos componentes: no será un proyecto depredador al medio ambiente y debe ser un proyecto de justicia social, no vamos a generar marginación, hacinamiento o zonas aisladas como sucede en muchos centros turísticos del país”.

Bicentenario de Jalisco

“Hemos podido encontrar nichos de oportunidad para seguir creciendo en el futuro que no tienen muchos estados, uno de ellos ha sido esta gran apuesta de provechar nuestros activos en el terreno deportivo y cultural e invitarlos a ser embajadores de México. Por ejemplo lo que está haciendo Checo Pérez, el Canelo, Alejandro Fernández, tantos y tantos personajes mujeres y hombres que nos llenan de orgullo. Estoy viendo para este año un evento con Isaac Hernández, platicamos con Alexa Grasso para hacer algo también con ella, una gran campeona mundial. Estos personajes puedan aprovecharse para seguir moviendo la economía y seguir proyectando a Jalisco en el mundo, eso tiene que ver con la idea del que no enseña no vende.

“Hay una conversación con Isaac Hernández, queremos ver si viene a su tierra. Estamos haciendo algo especial con Checo (Pérez) y estamos por anunciar un evento muy importante en materia cinematográfica” — Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, adelantó lo que viene en la agenda, “tenemos una celebración importante que es el día 16 (de junio) el aniversario del Estado. Vamos a presentar un documental en el Teatro Degollado sobre el estado de Jalisco. Vamos a llevar al padre del Federalismo jalisciense a Prisciliano (Sánchez) a la Rotonda de las y los personajes ilustres. Vamos a tener una gran baile en el parque Luis Quintanar, antes Solidaridad, para presentar toda esta apuesta de recuperación del espacio público más importante y grande de esta ciudad”.

Detrás de Enrique Alfaro