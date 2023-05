Estatua a Gallardo: ¿Arte o grotesco homenaje al técnico más exitoso de River Plate?

La estatua de Marcelo Gallardo, ex técnico de River Plate, afuera del estadio Monumental en Buenos Aires, el martes 30 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Fernández) AP (Iván Fernández/AP)

BUENOS AIRES (AP) — El plan original era homenajear al técnico multicampeón de River Plate con la estatua de bronce más grande dedicada a una figura del fútbol.

Pero lo que resultó fue una grotesca obra de siete metros dedicada a Marcelo Gallardo, con sus partes íntimas cubiertas de un tamaño exagerado, entre otras fallas, que opacaron el tributo al mentor del equipo campeón de la Copa Libertadores 2018 tras vencer a su clásico rival Boca Juniors en una histórica final jugada en Madrid, el más relevante de los 14 títulos que ganó.

La estatua se descubrió el sábado en el estadio Monumental, con la presencia del propio Gallardo, quien ya no dirige al club millonario, futbolistas, dirigentes y varios cientos de hinchas. El estratega, de 47 años, agradeció el gesto y sonrió al posar justo debajo del llamativo relieve que sobresalía de la entrepierna de la obra.

A las pocas horas, la emoción por el reencuentro con el entrenador idolatrado dio paso al enojo y a burlas volcadas en redes sociales. “Horrible”, “grotesca”, “vulgar” y “desproporcionada” fueron algunos de los adjetivos que más se repitieron.

“Lejos de estar a la altura del Más Grande. Ni en una asociación de fomento se animan a exhibir esta ‘estatua’”, opinó el hincha Matías Marticorena. “Invirtieron tanto tiempo, postergaciones en la inauguración e incluso pidieron la colaboración de todos los hinchas/socios para hacer esta chabacanería barata de muy mal gusto”.

“La escultora no pasó Plastilina 1 en el jardín de infantes”, lamentó César Mattar.

La escultora Mercedes Savall, autora de la obra, se inspiró en una fotografía de Gallardo levantando con sus dos manos el trofeo continental en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid luego de vencer 3-1 a Boca, el 9 de diciembre de 2018. El bronce utilizado se obtuvo de una colecta de llaves donadas por los hinchas.

Según la artista, la exaltación de los genitales fue adrede.

“¿Viste el Toro de Wall Street en Estados Unidos? Me la jugué porque estamos hablando de un vocabulario futbolero”, explicó Savall en entrevista a distintos medios locales. “Es un gesto hacia los hinchas con mucho respeto, no es una burla ni mucho menos”.

El popular sitio de internet La Página Millonaria, que ofrece información del día a día del club, organizó una encuesta en línea: 44% de los 6.149 votantes dijo que no quedó bien y 30% que es desproporcionada. Sólo 21% levantó el pulgar.

“Yo no la hubiera inaugurado”, opinó el artista plástico y fanático de River, Mario Rey. “Es desproporcionada. Un brazo es más largo que el otro, las piernas son como patas de paquidermo. No me gustan las terminaciones. Un David de Miguel Ángel hecho al revés”.

Ante el malestar de los hinchas, River está dispuesto a limar la entrepierna del monumento.

“Es un atributo de Marcelo, pero no para cargarlo. Yo se lo hubiera hecho más grande si era el escultor”, señaló Carlos Trillo, directivo del club riverplatense que lideró el proyecto de la estatua. “Quiero que esto que va a estar para toda la vida a todo el mundo le guste. Si hay un 1% de los hinchas de River que no le gustó, si se puede corregir se va a corregir”.

Gallardo dirigió a River entre 2014 y fines de 2022, cuando anunció que no renovaría contrato. Durante su ciclo, el club argentino ganó siete títulos locales y siete internacionales, entre ellos dos Libertadores.