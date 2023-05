Luego de amenazar a periodista, juez vincula a proceso a exgobernador de Durango

El exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro, fue vinculado a proceso por amenazar al periodista Carlos Iván Soto en 2022, el delito del que se le acusó fue uso ilegal de la fuerza pública, por lo que el juez determinó la vinculación luego de una audiencia de 30 horas que se llevó a cabo en dos jornadas.

La pena para este delito va desde los tres meses a los cinco años de prisión, la defensa del periodista, a cargo del despacho Pérez Rivera, Salas & Peña, presentó en la audiencia 27 datos de prueba para comprobar la existencia del delito, así como la participación del exgobernador emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

“Siendo las 5:28 AM se declara el auto de vinculación a proceso penal en contra de José Aispuro por la probable comisión material de un hecho que la ley considera como delito, en perjuicio del periodista Iván Soto”, se detalló en un comunicado.

Además, el juez estableció tres meses para la investigación complementaria, también estableció medidas cautelares determinó, que consisten en no molestar al víctima ante el tribunal.

En julio de 2022, Carlos Iván Soto denunció que el entonces gobernador le llamó por teléfono para decirle que iniciaría un proceso legal en su contra bajo la acusación del abuso sexual de la hija del comunicador; Rosas Aispuro confirmó la llamada, pero negó que fuera en contra de la libertad de expresión, sino en contra de un padre de familia que fue omiso en los cuidados de su hija.

Con unas dos horas bien dormido sé medio repone el cuerpo así que ya estoy listo para seguir hoy:

Gracias a los colegas y a los diferentes medios informativos por el interés para dar a conocer mi punto de vista en relación a la vinculación a proceso de José “N”. pic.twitter.com/GyiFGhFAmO — Iván Soto EnVivo (@ivansottoh) May 30, 2023

Durante una conferencia de prensa, Soto Hernández mostró el audio de una conversación que tuvo con el gobernador, quien incluso le dijo que grabara la llamada para que supiera que se iniciaría un proceso legal.

El periodista afirmó que la intimidación fue por las críticas a su gobierno desde el medio de comunicación “En Vivo Durango”, del que es director.

“El gobernador también tiene derecho a defenderse. Quería decírtelo de frente, para que estuvieras enterado. El gobierno no puede ser omiso, es una obligación velar por los ciudadanos. Eres el mayor responsable de tu hija y no presentaste la denuncia a tiempo. Si tú no atendiste esa parte y esa responsabilidad se la quieres echar al Estado, el gobernador no lo va a permitir”, se escucha decir al exgobernador.