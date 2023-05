¡Échate un coyotito! Mexicanos dedican 52.8% más tiempo a dormir: INEGI

En México, el número de horas máximo que según la ley puede laborar una persona por semana es de 48 horas, es decir, una jornada diaria de ocho horas y un día completo de descanso con salario completo.

A pesar de lo que establece la ley, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, durante el cuarto trimestre del 2022, refiere que tres de cada diez personas ocupadas tuvieron una jornada de trabajo mayor a 48 horas. Tres de cada diez hombres ocupados y dos de cada diez mujeres ocupadas se encontraban en esa situación.

Lograr equilibrar la vida laboral con la vida personal es un desafío para la gran mayoría de los mexicanos. Donde las condiciones laborales dignas son indispensables para un balance adecuado entre el trabajo y la familia.

INEGI jornada laboral

Principales actividades de las personas

En México, el 1 de junio se conmemora el Día Nacional del Balance Trabajo-Familiar, fecha que busca crear conciencia sobre la necesidad de “mayor equidad” para que toda persona que trabaje disfrute de una buena calidad de vida.

Los cuidados personales son las actividades básicas para la vida que cada persona procura para sí mismas: dormir, ir al baño, asearse y arreglarse, rezar, meditar, descansa y cuidar la salud.

La actividad a la que se dedica tiempo es a dormir: su promedio semanal resultó de 52.8 horas, aproximadamente 7.5 horas al día para la población. Por sexo, las mujeres dedican 53.2 horas a la semana a esta actividad; los hombres, 52.3 horas.

Una de las principales actividades fue la convivencia familiar. Donde las mujeres dedicaron 8.6 horas a la semana; los hombres 7.6 horas. La población de 12 años y más dedicó, en promedio, 8.1 horas semanales a la convivencia familiar y social: 8.6 horas las mujeres y 7.6 horas los hombres.

INEGI actividades de las personas

Población ocupada

Según información de la ENOE, para el cuarto trimestre de 2022, la población de 15 años y más estaba conformada por 99.5 millones de personas. De estas, 60.4% (60.1 millones) formaba parte de la Población Económicamente Activa (PEA). Según sexo, 76.5 % (35.7 millones) de los hombres y 42.6% (24.4 millones) de las mujeres formaban parte de la Población Económicamente Activa.

Del total de mujeres ocupadas sin hijas o hijos, 51.7% tuvo una jornada laboral semanal de 35 a 48 horas; 20.6%, de 15 a 34 horas; 18.4%, de más de 48 horas, y 7.3%, de menos de 15 horas. Por su parte, del total de mujeres ocupadas con hijas o hijos, 44% laboró una jornada de 35 a 48 horas; 23.7%, de 15 a 34 horas; 19.3%, de más de 48 horas y 10.9%, de menos de 15 horas.

INEGI jornada laboral mujeres

De la población ocupada, 30.7% tenía un ingreso de hasta un salario mínimo; 33.9%, más de uno y hasta dos; 10.7%, más de dos y hasta tres; 4.3%, más de tres y hasta cinco; 1.5%, más de cinco salarios mínimos; 5.6% no recibía ingresos y 13.2% no lo especificó. El 6.6% (1.6 millones) de las mujeres y 5% (1.7 millones) de los hombres ocupados no recibieron un ingreso por su trabajo en el mercado laboral.

