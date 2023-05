Dos mujeres se disputan la gobernación del estado más poblado de México

TOLUCA, México (AP) — La próxima gobernadora del estado de México, el más poblado del país, saldrá de la pugna electoral entre dos mujeres y el hartazgo de muchos votantes.

Una de las candidatas es Alejandra del Moral, que representa a la fuerza política que gobernó ese estado durante casi un siglo: el Partido Revolucionario Institucional. La otra es Delfina Gómez, la imagen del cambio que tuvo lugar en 2018 a nivel nacional con la victoria de Morena, el partido del actual presidente.

En el medio 12 millones de votantes, muchos de los cuales muestran su hartazgo tras 94 años de gobierno de un mimo signo.

“En casi 100 años el gobierno no ha hecho nada”, dijo a The Associated Press Ramiro Lizcano, quien llegó en silla de ruedas a una de las concentraciones a favor de Gómez, la candidata que pretende romper la larga gestión del PRI en el Estado de México. En el mismo sentido, Arturo Olguín Cruz expresó “su simpatía con la maestra Delfina y espera ver el cambio”.

Aunque Morena y el PRI son los estandartes de las dos mujeres que disputarán la gobernación el próximo domingo 4 de junio, ambas son candidatas de coaliciones.

Gómez es la cara de la llamada "Juntos Haremos Historia en el Estado de México” integrada por los actuales socios de Morena en el gobierno federal.

Del Moral se presenta con “Va por el Estado de México”, la unión de tres partidos antaño contrincantes, el PRI, el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que sólo tienen en común unir fuerzas contra la aspirante avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta es la segunda vez que Gómez contiende por la gobernación. Se presenta como una mujer de principios y representa la política de “transformación” y “bienestar” que promueve el gobierno federal, que mantiene ventaja en las encuestas locales.

Del Moral propone "más seguridad en las escuelas para los niños” dijo Leticia Sáenz, del municipio de Tecama, al referir la razones de su apoyo a la candidata. Los "centros de ayuda para mujeres que sufren de violencia y las instancias infantiles” son los programas que Silvia Nallely Luna Buendias abrazó para dar su voto a la postulante que aspira a revalidar el poder del PRI.

Del Moral se presenta ante el electorado como una mujer fuerte, de familia, esposa y madre de dos hijos. Se define como “una mujer valiente”, lema principal de su campaña.

Durante 57 días de proselitismo ambas candidatas visitaron y recorrieron los 125 municipios que conforman el Estado de México, donde nunca ha gobernado una mujer. Por eso esta elección se enfoca más en el electorado femenino y los grupos vulnerables. El Estado de México es uno de los que ostentan las tasas más altas de feminicidios.

El domingo tendrá lugar también una elección en el estado fronterizo de Coahuila, en el norte del país, que como el Estado de México no ha tenido alternancia política.

Estas son, además, las últimas elecciones antes de los comicios presidenciales de 2024, por lo que sus resultados se analizarán desde una perfectiva nacional y para medir el poder del actual partido en el gobierno.