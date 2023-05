Líderes olímpicos se reúnen en medio de incertidumbre sobre rusos en París 2024

LAUSANA, Suiza (AP) — Las organizaciones pertenecientes al movimiento olímpico se reunieron el miércoles en medio de la incertidumbre sobre si se debe — y cómo — permitir el retorno de los deportistas rusos a sus competiciones previo a los Juegos de París 2024.

El encuentro anual de la Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano (ASOIF, por sus siglas en inglés) se efectuó un poco más de dos meses después que el COI detalló un plan sobre cómo un deportista individual de Rusia y su aliado Bielorrusia podrían competir como atletas neutrales, pese a que los dos países están en guerra con Ucrania.

No se ha establecido con claridad la definición de neutralidad al aproximarse varias competiciones clasificatorias para los Juegos Olímpicos que serán inaugurados en julio del año próximo.

El Comité Olímpico Internacional recomendó en marzo que algunos rusos y bielorrusos podrían reintegrarse en eventos individuales pero no en los colectivos, sujeto a que no se hayan pronunciado públicamente a favor de la guerra en Ucrania, y que no tengan nexos con “las fuerzas armadas y agencias de seguridad nacional”.

El COI también sugirió que la ASOIF y su par de los deportes invernales “designen un panel independiente” para evaluar y “conciliar” el estatus neutral de cientos de atletas, entrenadores y otros.

Eso no se ha ocurrido y la ASOIFC no contempló asumir la compleja responsabilidad el miércoles en la agenda de la reunión en la sede del COI en Lausana.

Al dirigirse a los líderes de los 32 deportes del programa de París, dueños de la facultad de organizador sus propios eventos, el presidente del COI afirmó que varios han sabido mostrar el camino para la participación de los rusos y bielorrusos.

“Ustedes lo están haciendo ante los cuestionamientos de detractores que buscan que la gente piense que no es posible”, dijo Bach. El jerarca del COI no dio declaraciones a la prensa tras su discurso.

Poco después de la invasión a Ucrania en febrero del año pasado. Bach y el COI tomaron la iniciativa de marginar a Rusia del deporte internacional.

Al extenderse la guerra y los Juegos de 2024 acercándose, el COI y Bach empezaron a sugerir que era discriminatorio excluir a todos los rusos y bielorrusos. Si se aprueba su participación, el COI indicó que los rusos y bielorrusos no podrán exhibir su bandera, entonar el himno o lucir uniformes con los colores nacionales.

Dirigentes del ASOIF advirtieron que "cada deporte tiene realidades distintas".

En la gimnasia, uno de los deportes más destacados del programa de verano en el que los rusos suelen brillar, la decisión para reintegrarlos recién se tomaría en julio. El campeonato mundial, clave para repartir las plazas olímpicas, arrancará el 30 de septiembre en Amberes, Bélgica.

El atletismo adoptó la posición más severa. El presidente de la federación internacional, Sebastian Coe, señaló que las muertes de cientos de atletas en Ucrania "reforzaron mi determinación en este asunto”.

Mientras que los dirigentes olímpicos ponderan sus decisiones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, además de previos y vigentes medallistas olímpicos, insisten que Rusia debe quedar fuera de París.