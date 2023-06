Árbitro de la final de la Liga Europa y su familia, agredidos por hinchas hostiles de la Roma

ROMA (AP) — Anthony Taylor, el árbitro que pitó la final de la Liga Europa, tuvo que ser escoltado junto con su familia por personal de seguridad en el aeropuerto de Budapest, luego de que varios airados fanáticos de la Roma le insultaron y arrojaron una silla a su paso.

Los hechos quedaron registrados en un video emitido el jueves en el sitio web de la Gazzetta dello Sport.

La Roma ha culpado a Taylor por la derrota sufrida ante el Sevilla en la tanda de penales que definió la final disputada el miércoles. El técnico José Mourinho arremetió en contra del árbitro durante la conferencia de prensa posterior al partido y luego fue captado cuando insultaba a Taylor con una serie de improperios en los estacionamientos del Puskas Arena en Budapest, Hungría, mientras el equipo se alistaba para su salida del estadio.

La asociación de árbitros ingleses de primera división emitió un comunicado en el que indicó que está “al tanto de los videos que circulan a través de las redes sociales y que muestran cómo el árbitro Anthony Taylor y su familia han sido acosados y agredidos en el aeropuerto de Budapest”.

“Estamos horrorizados por el abominable e injustificable abuso dirigido hacia Anthony y su familia mientras intentaba retornar a su hogar luego de dirigir la final de la Liga Europa de la UEFA. Continuaremos brindando nuestro apoyo total hacia Anthony y su familia”, agregó la asociación de árbitros.

La UEFA todavía está a la espera del informe arbitral del partido.

El gerente general de la Roma, Tiago Pinto, continuó atacando a Taylor en un comunicado enviado a la agencia de noticias italiana ANSA el jueves:

“Nosotros en la AS Roma no queremos generar dudas sobre los méritos del Sevilla. Consideramos que junto a nuestros oponentes brindamos una gran final, y honramos de la mejor manera el escenario que nos otorgó la UEFA”, dijo Pinto. “Usualmente no nos pronunciamos de inmediato acerca de este tipo de situaciones, pero en el transcurso del día hemos analizado tanto los incidentes más notables como los que aparentemente fueron menos evidentes y es claro que en términos de disciplina el arbitraje del partido no estuvo equilibrado”.