En cascada de aprobaciones Congreso de la CDMX aprueba “vida eterna” de partidos políticos

En una cascada de aprobaciones con motivo de la clausura del Segundo Periodo Ordinario del año dos de la actual legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, los legisladores capitalinos aprobaron una reforma al Código de Procedimientos e Instituciones Electorales, que garantiza la transferencia de votos entre partidos políticos, con lo que ya no será necesario que registren el 3% de la votación para no perder su registro.

Con 35 votos a favor y 20 en contra, los legisladores locales aprobaron la reforma al Artículo 298 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la CDMX en materia de candidaturas comunes y gobiernos de coalición, que plantea la transferencia de votos en porcentajes acordados por los partidos políticos que vayan en los comicios electorales en una candidatura conjunta en las elecciones para la jefatura de Gobierno y las alcaldías en 2024.

Cabe señalar que esta aprobación se dio en medio de la concatenación de aprobaciones de dictámenes en pro del bienestar animal y en materia electoral que establecen requisitos de los convenios para elecciones de jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones locales; así como las obligaciones de los partidos coaligantes.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Garrido, cuestionó el dictamen, aseguró que la modificación va en contra del Artículo 12 a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se establece que “en ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”.

Garrido acusó al Morena de querer beneficiar a sus aliados políticos como son el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con la repartición del “botín” político.

“Repartirse el botín político conforme lo acuerden en un papel. De ese tamaño es esta figura regresiva antidemocrática e inconstitucional. Morena con esta reforma está aceptando que necesita que vengan urgentemente sus aliados, para que pueda al menos ser competitivo en el 2024. Está aceptando este chantaje de sus partidos satélites porque sabe que no puede solo”.

Por su parte, el diputado del PVEM, Jesús Sesma, defendió la reforma argumentando que la figura de candidatura en común ya está contemplada en la Constitución local; no obstante, no abordó el tema de la transferencia de votos.

Lo legisladores de oposición cuestionaron la medida y recordaron que la reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, también conocida como “Plan B” incluía un apartado similar que fue calificado como la cláusula de “vida eterna” de los partidos políticos y que, ante los cuestionamientos –incluso del Ejecutivo– fue retirada de la reforma constitucional.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se deslindó de la reforma al ser cuestionada al respecto en el marco de la puesta en marcha del el plan “Xochimilco Seguro”, donde la mandataria capitalina aseguró que se trata de un acuerdo legislativo,

“Es algo que definieron los diputados, la verdad es que nosotros no participamos en esa decisión, fue un acuerdo que se tomó en el Congreso. Y, de hecho, está ya legislado ya en la Constitución de la Ciudad de México, no es algo nuevo, en realidad es algo que se establece en la Ley Secundaria a partir de lo que establece la Constitución, no es algo que –digamos– cambie las reglas”.

— Claudia Sheinbaum.