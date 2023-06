Barcelona quiere recuperar el título de la Liga de Campeones femenina ante Wolfsburg

EINDHOVEN, Países Bajos (AP) — Los dos equipos que disputarán la final de la Liga de Campeones femenina tienen algo que probar.

El año pasado el Barcelona buscaba conseguir títulos consecutivos, pero fue trastocado por el Lyon. El dos veces campeón Wolfsburg ha perdido sus últimas tres finales. El sábado se medirán en el Estadio del PSV en Eindhoven.

Es la tercera final consecutiva y cuarta en cinco años para el Barcelona. El club catalán aplastó 4-0 en el 2021 al Chelsea para convertirse en el primer equipo español que levanta el título.

“Creo que debemos apreciar que estamos disputando nuestra cuarta final, por que el camino no fue fácil”, le comentó la mediocampista del Barcelona Aitana Bonmatí a The Associated Press. “Cuando volteamos a ver a los equipos que superamos y todo lo que hemos ganado tienes que dar el mérito que se merece”.

TIEMPO DE POPP

La delantera del Wolfsburg Alexandra Popp lideró la liga alemana con 16 goles tras ayudar a su selección a alcanzar la final del Campeonato Europeo. Esta será su séptima final de Liga de Campeones. Era una adolescente cuando el Duisburg ganó el título en el 2009 antes de irse al Wolfsburg y ayudar a ganarles el trofeo en el 2013 y 2014.

Popp, de 32 años, tiene don en los grandes momentos. Su gol en el minuto 88 en la final del 2016 llevó el encuentro al tiempo extra, aunque el Lyon ganó en penales. Anotó en la derrota 3-1 ante el equipo francés en el 2020 y su tarjeta roja resultó costosa en la derrota 4-1 en la final del 2018 —también ante el Lyon.

Ewa Pajor es líder anotadora de la competencia europea con ocho goles.

FACTOR PUTELLAS

La dos veces ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas regresó tras sufrir una lesión en el ligamento anterior cruzado, pero la mediocampista del Barcelona no ha sido titular desde entonces. Ingresó de cambio en los últimos seis duelos de la liga española y anotó en el último encuentro del Barcelona en la liga.

El Barça también podría volver a contar la defensa Lucy Bronze y la delantera Fridolina Rolfö después de que ambas estuvieron un tiempo fuera por problemas de rodilla.

LLENO TOTAL

El estadio del PSV está completamente vendido, aunque su capacidad es de apenas 34.100 lugares. El duelo podría establecer un nuevo récord para el fútbol femenino en los Países Bajos, la marca anterior es de 30.640 en el mismo recinto en 2019 cuando la selección recibió a Australia.

Una buena señal para el fútbol de clubes femenino es que ambos equipos tendrán más de 4.500 boletos para sus seguidores. Es “más que cualquier evento jamás”, indicó Nadine Kessler, directora ejecutiva del fútbol femenil de la UEFA.