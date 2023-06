El ministro Arturo Zaldívar se dice listo para ir al concierto de Taylor Swift

Arturo Zaldívar es un fan “de hueso colorado” de Taylor Swift y, tras el anuncio de los tres conciertos que ofrecerá la autora de “Shake it off” en el Foro Sol de la Ciudad de México, el ministro de la Corte no reparó en celebrarlo.

Fue en su cuenta de Twitter donde el swiftie dijo estar listo para asistir en agosto próximo al “The Eras Tour”.

No es la primera vez que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comparte en las redes sociales su gusto por la música de la también llamada güera ‘Tay Tay’.

Apenas este jueves, Zaldívar Lelo de Larrea compartió su sentir sobre una melodía de Midnights (The Til Dawn Edition), el último álbum de Swift.

”Los rumores son ciertos: ‘You’re Losing Me’ es devastadora”, consideró en su cuenta de TikTok el ministro de la SCJN.

¿Cómo se hizo fan de Taylor Swift?

Fue en noviembre de 2022 cuando se hizo viral su respuesta en una entrevista con TV Azteca, pues Zaldívar afirmó que de verdad le agradaba la música de Taylor Swift y contó la anécdota de cómo nació ese gusto.

“A mi me gusta la música que tiene mensaje. Recientemente (en el año 2022), las chicas y chicos que trabajan conmigo me dijeron: tiene usted que escuchar a Taylor Swift. ¿Por qué? Porque es una chica que es un ícono, es la artista de la década. Me explicaron su vida, los mensajes de sus canciones, lo que ella significa y me puse a escucharla, y la verdad me encantó”, señaló.

“Y sí, sí me gusta. Yo no hablo nada en mis redes ni en mi vida privada de lo que no esté convencido”, remató.