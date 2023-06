¿Corrupción en el Vaticano? Papa Francisco aclara situación sobre sus “misioneros”

El papa Francisco advirtió a los misioneros que recaudan fondos para el Vaticano que no permitan que la corrupción financiera se infiltre en su trabajo, insistiendo en que la espiritualidad y la difusión del Evangelio deben impulsar sus operaciones, no el mero espíritu empresarial.

Francisco hizo los comentarios en un discurso ante los directores nacionales de las Obras Misionales Pontificias del Vaticano, que recaudan dinero para el trabajo misionero de la Iglesia Católica en el mundo en desarrollo, construyendo iglesias y financiando programas de capacitación para sacerdotes y monjas.

El papa Francisco imparte la bendición en la primera reunión mundial de "Ecociudades Educativas" promovida por "Scholas Occurentes" en el Vaticano, 25 de mayo de 2023. (AP Foto/Andrew Medichini) AP (Andrew Medichini/AP)

Al desviarse de su mensaje preparado, Francisco se refirió a una investigación de Associated Press sobre transferencias financieras en la sucursal estadounidense de las Sociedades Misionales Pontificias donde el exjefe supervisó la transferencia de al menos 17 millones de dólares en fondos provenientes de donativos a una organización sin fines de lucro y a un fondo de capital privado que él creó y ahora él dirige e invierte en agronegocios administrados por iglesias en África.

“Por favor, no reduzcan las Obras Misionales Pontificias a dinero”. Este es un medio, un medio. ¿Se necesita dinero? Sí, pero no las reduzcan (las POM), son más grandes que el dinero”, pidió Francisco. Agregó que “si la espiritualidad no está impulsando los esfuerzos misioneros de la Iglesia Católica, existe el riesgo de corrupción”.

El papa Francisco (derecha) camina acompañado del líder de la Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría, Teodoro II, el miércoles 10 de mayo de 2023 antes de la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. (AP Foto/Alessandra Tarantin AP (Alessandra Tarantino/AP)

“Porque si falta espiritualidad y es solo una cuestión de espíritu empresarial, la corrupción aparece de inmediato (...) y lo hemos visto incluso hoy: en los periódicos, se ven tantas historias de supuesta corrupción en nombre de la naturaleza misionera de la iglesia”.

El Vaticano explicó que está buscando claridad sobre las transferencias en la sucursal de Estados Unidos, que parecen ser completamente legales debido a que la junta anterior las aprobó. La nueva administración de la sucursal de EU encargó una revisión legal que determinó que las transferencias fueron aprobadas de manera consistente con los poderes de la junta en ese momento.

La nueva administración, sin embargo, reemplazó al personal y la junta directiva que las aprobaron, y revisó los estatutos para asegurarse de que nunca vuelva a suceder algo así.

El reverendo Andrew Small durante una conferencia de prensa en el Vaticano, el 25 de marzo de 2023. Small fue director de las Sociedades Misionales Pontificias en EU. (AP Foto/Alessandra Tarantino) (Alessandra Tarantino/AP)

En comentarios enviados por correo electrónico a AP, el exdirector de las Sociedades Misionales Pontificias en Norteamérica, el reverendo Andrew Small, defendió enérgicamente las transferencias al asegurar que fueron totalmente aprobadas y consistentes con la misión de la iglesia y la organización. Small es ahora el número dos en la junta asesora de protección infantil del Vaticano, que Francisco creó para brindar una respuesta al escándalo de abuso sexual a manos del clero.