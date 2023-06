Heat busca más tiros libres; Nuggets prometen ser aún mejores en 2do partido

DENVER (AP) — El Heat ha descartado que tenga preocupaciones por la altitud de una milla (1,6 kilómetros), a la que se ubica Denver, que albergará también el segundo partido de las Finales de la NBA.

Hay una medida que le preocuparía más a Miami, la de 15 pies (4,5 metros). Es la distancia a la que se ubica la línea de tiros libres respecto de la cesta.

El Heat hizo historia indeseable, al intentar sólo dos tiros libres en el primer partido, un triunfo de Denver por 104-93. Fue el menor número de intentos desde la línea de castigo en la historia de la postemporada.

Y ello requiere un ajuste mayor para el segundo encuentro, pautado para este domingo. Es de esperar que Miami se muestre mucho más ofensivo.

“No tuvimos suficientes ataques”, dio el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, cuyo equipo envió a Denver a la línea de tiros libres en 20 ocasiones durante ese primer duelo. “Pienso que la disparidad de tiros libres fue explicable. Quizá podríamos haber tenido dos, cuatro o seis más con base en una decisión aquí o ahí. Pero en general nuestros números de ataque fueron más bajos, y ello suele traducirse en menos intentos de tiro libre”.

Los ajustes durante los playoffs se consideran algo místico, como si un equipo fuera a reinventarse durante un día o dos antes del siguiente partido. Normalmente no implican sino modificaciones menores, quizás algún cambio en la alineación o en la forma de defender ante las transiciones.

Denver está acostumbrado a esto. Ostenta una foja de 4-0 en los primeros encuentros de cada serie en estos playoffs.

Los han ganado por 32, 25, 21 y 24 puntos. Y los equipos a los que derrotaron en esos duelos tuvieron evidentemente que realizar los dichosos ajustes para el segundo compromiso.

Funcionaron en cierto modo. Las mayores ventajas de Denver en los tres segundos partidos que ha disputado hasta ahora han sido de 21, 12 y 12 puntos. Son márgenes menores que en los primeros encuentros, pero no afectaron el resultado.

Los Nuggets tienen un registro de 3-0 en esos segundos compromisos.

Y si alguien piensa que el entrenador Michael Malone está relajado debe pensarlo dos veces.

“Les dije hoy a nuestros jugadores que no lean los diarios, no escuchen la radio ni miren la TV, donde se dice que esta serie ha concluido y que hemos logrado alto. No hemos hecho una maldita cosa”, sentenció el estratega de Denver. “Ganamos el primer partido. La razón por la que les dije a los jugadores que estaba emocionado esta mañana es porque ganamos el primer partido sin jugar bien, y hay muchas cosas que podemos mejorar”.

“Si hacemos estas cosas a un mejor nivel, tendremos una oportunidad de ganar el segundo partido”.