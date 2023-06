Iowa: Hallan cadáver de uno de 3 desaparecidos en derrumbe

DAVENPORT, Iowa, EE.UU. (AP) — Las autoridades hallaron el cadáver de uno de los tres hombres desaparecidos tras el derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en Davenport, Iowa, confirmó una funcionaria municipal el domingo.

El cadáver de Branden Colvin fue recuperado el sábado, dijo la portavoz municipal Sarah Ott. Otros dos hombres, Ryan Hitchcock, de 51 años, y Daniel Prien, de 60, siguen sin ser hallados. Colvin, de 42 años, es la primera persona cuya muerte se ha confirmado en el derrumbe.

No se ha facilitado ninguna otra información. La hija de Prien, Nancy Prien Frezza, dijo a The Associated Press que no ha recibido ninguna actualización sobre la búsqueda de su padre.

El Quad-City Times publicó que el hijo de Colvin, Branden Colvin Jr, se graduó de secundaria el sábado. Él y otros familiares habían estado en el lugar del derrumbe casi constantemente, esperando un milagro.

El hallazgo del cadáver de Colvin se produjo un día después que las autoridades anunciaran que la búsqueda de supervivientes había concluido y que la atención se centraba en apuntalar la estructura para poder iniciar las tareas de recuperación.

Los restos del edificio de apartamentos de seis plantas estuvieron en constante movimiento durante las primeras 24 a 36 horas tras su derrumbe el 28 de mayo, lo que, según las autoridades, supuso un riesgo para los rescatistas que intentaban buscar supervivientes.

Las autoridades municipales habían afirmado anteriormente que Colvin, Hitchcock y Prien tenían “altas probabilidades de estar en casa al momento del derrumbe”.

Las autoridades han señalado que buscar en el edificio era extremadamente peligroso —y que estaba en constante movimiento y en peligro de un nuevo colapso, poniendo a los rescatistas en gran riesgo. Una cuadrilla de Iowa finalizó el jueves la búsqueda de supervivientes y empezó a centrarse en apuntalar la estructura para las labores de recuperación.