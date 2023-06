Atentan en Honduras contra el abogado del expresidente Hernández

TEGUCIGALPA (AP) — Un reconocido abogado hondureño, integrante de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández en su proceso de extradición a Estados Unidos, fue atacado a balazos el lunes al sur de Tegucigalpa.

Iván Martínez se movilizaba en una camioneta en compañía de otras dos personas y los tres resultaron gravemente heridos.

El portavoz de la Policía Nacional, comisionado Miguel Martínez Madrid, dijo a The Associated Press que Martínez tenía escolta de la policía desde 2018 por orden de la Fiscalía de Derechos Humanos. No se confirmó si quienes lo acompañaban pertenecían a su custodia.

El ataque se produjo en la mañana minutos después de que Martínez salió de su bufete y fue interceptado por criminales a bordo de dos automóviles que tras obstaculizar el paso de su vehículo le dispararon en reiteradas ocasiones.

La camioneta del abogado quedó en medio de la calle en la colonia Modelo, frente a un centro educativo, con múltiples impactos de bala en el vidrio frontal y las puertas laterales.

En un video al que tuvo acceso AP se observa que segundos después del ataque un vehículo blanco llegó al lugar y sus ocupantes bajaron a los tres heridos de la camioneta y los trasladaron a un centro asistencial.

Martínez fue parte del equipo de defensa del expresidente Hernández en marzo de 2022 y es esposo de otra reconocida abogada.

El titular del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, condenó el atentado y comentó a medios locales que en los últimos 10 años más de 120 profesionales del derecho fueron asesinados y que el 80% de los crímenes permanecen impunes.

El exmandatario Hernández (2014-2022) fue extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas y armas. Según las autoridades de Estados Unidos, Hernández permitió que cárteles de la droga enviaran miles de kilos de cocaína a ese país a cambio de millones de dólares que usó para impulsar sus campañas políticas.

El juicio al exmandatario está previsto para septiembre.