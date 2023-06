¿Cuándo asume Delfina Gómez la gubernatura del Estado de México?

Delfina Gómez festejó su triunfo a un costado de Palacio de Gobierno de Toluca, sobre la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, acompañada por Mario Delgado, líder nacional de Morena FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR / CUARTOSCURO. COM

Con más de tres millones 200 mil votos Delfina Gómez ganó la elección para la gubernatura del Estado de México, con lo que pone fin a más de 90 años de gobiernos de un solo partido, la maestra asumirá su cargo el próximo 16 de septiembre, cuando acuda al Congreso estatal para rendir protesta como la primera gobernadora de esa entidad.

De acuerdo con la Constitución local, Delfina Gómez expresará lo siguiente esta los diputados locales:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por su bien y prosperidad; y si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado me lo demanden”.

El artículo 69 de la Constitución local establece que el inicio de su gobierno será el 16 de septiembre y se prolongará por seis años, en caso de que por una cuestión mayor no se presente a desempeñar su cargo en la fecha establecida, el presidente del Tribunal Superior de Justicia será el suplente para que el Congreso nombre a un gobernador interino.

“Si dentro de 30 días siguientes al inicio del período constitucional, el electo no se presenta a

rendir protesta, la Legislatura convocará de inmediato a elecciones extraordinarias, las cuales deberán realizarse en un plazo no mayor de 120 días a partir del inicio del período constitucional”, establece el articulo 70.

¿Qué ocurre si hay falta absoluta del gobernador?

En caso de que por algún motivo exista falta absoluta de la gobernadora, la ley establece que si esto pasa en los dos primeros años de su mandato, la Legislatura nombrará a un mandatario interino, además de convocar a elecciones para elegir a quien concluya con el mandato.

Si la ausencia ocurre en los últimos cuatro años, los diputados del Estado de México designarán a un gobernador interino que concluya el periodo de seis años.

La Constitución local también establece que el gobernador puede renunciar por causa grave al cargo o pedir licencia por causa justificada, pero en ambos casos se debe tener la aprobación de la Legislatura.

Reconocen triunfo de Delfina Gómez

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los habitantes de Coahuila y del Estado de México por salir a votar, así como a los candidatos que reconocieron su derrota en esas entidades.

“Felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manolo Jiménez, en Coahuila, como gobernador y a la maestra Delfina. Va ha haber oportunidad de hablar con ellos. Decirles a los pueblos que una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Partido es una parte, ayer lo vimos, hubo pluralidad; gobierno es la representación de todo el pueblo”.

Durante la noche del 4 de junio, Alejandra del Moral, candidata del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza emitió un mensaje en el que reconoció que los números no le favorecieron y felicitó a Delfina Gómez por su triunfo.