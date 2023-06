CDMX refugia periodistas pero también es donde más se les estigmatiza y amenaza

En la Ciudad de México –como en muchas partes del país– la libertad de expresión es asediada por estigmatizaciones, amenazas y otras injurias que buscan coartar este derecho. Según registros de la organización internacional en pro de la libertad de expresión, Artículo 19, la capital es el lugar en el que más se registran agresiones contra periodistas.

Pese a que la CDMX cuenta con una infraestructura consolidada –a diferencia de otras entidades– en materia de mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas a nivel local y federal, no está exenta de la violencia y abusos de las que son presas los ombudsman y los profesionales de la comunicación en México.

Durante 2022, la organización documentó en la capital 139 agresiones entre las que destacan 52 cometidas en línea por sujetos desconocidos y 44 estigmatizaciones perpetradas por figuras políticas de todas las fuerzas políticas y de los niveles de gobierno.

En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, Pedro Cárdenas, coordinador de Documentación y seguimiento de casos de Artículo 19, aclaró a Publimetro que, aunque la capital concentra un alto índice de agresiones, está lejos de ser la ciudad más riesgosa para ejercer el periodismo.

No obstante, recalcó que las autoridades no deben minimizar la problemática y, en contraste, deben fomentar la generación de un ambiente plural y diverso, pues la violencia y las situaciones de riesgo no eluden la CDMX.

En este sentido, Cárdenas recordó la tentativa contra el Ciro Gómez Leyva, perpetrada en diciembre de 2022; y el multihomicidio de la Colonia Narvarte –ocurrido en julio de 2015– en el que fueron asesinadas cinco personas, entre las que figuran el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y la activista Nadia Vera.

“A nivel federal se ha visto –en los últimos años– un proceso de estigmatización, eso no quita que Ciudad de México sí tenga ciertas agresiones que nos preocupan. Han habido amenazas, incluso de muerte; comunicaciones intimidatorias; hostigamientos; agresiones en el marco digital, doxing o campañas de desprestigio; y también tentativas de acceso a cuentas de periodistas, es decir que nos están investigando”. — Pedro Cárdenas.

Ciudad refugio para periodistas y defensores de derechos humanos

La titular del Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPIPDDHP) de la CDMX, Tobyanne Ledesma Rivera, indicó en entrevista con Publimetro que la libertad de expresión es una prioridad en la capital, pues se reconoce constitucionalmente como una ciudad refugio para personas periodistas que enfrenta grandes retos y realiza grandes esfuerzos para garantizar el derecho a la libertad de expresión.

“Es una prioridad para la jefa de gobierno y el gabinete de la Ciudad de México atender este derecho porque, además somos la única entidad que constitucionalmente que se reconoce como una ciudad refugio para personas periodistas y que reconoce el derecho a defender derechos humanos”. — Tobyanne Ledesma Rivera.

Ledesma Rivera, puntualizó que entre los retos está que la CDMX concentra una gran cantidad de periodistas de fuentes de todo tipo a nivel nacional, muchas organizaciones sociales, y es la entidad federativa que registra la mayor cantidad de marchas al año (4 mil), lo que pone a cifras importantes de periodistas y defensores de derechos humanos en coyunturas complejas.

De acuerdo con la titular del MPIPDDHP, la cifra de periodistas y defensores de derechos humanos refugiados en la CDMX es muy cambiante; pero aclaró que en los últimos Guerrero y Oaxaca son los estados de donde proceden la mayor cantidad de refugiados en situaciones de riesgo.

A considerar

El 37% de agresiones contra periodistas en la CDMX se realizan de forma digital por sujetos desconocidos.

31.65% de los casos en la capital están relacionados con estigmatizaciones de medios de comunicación y periodistas.

Del 2016 al 2023 el MPIPDDHP de la CDMX incorporó a 87 personas (60 defensores de derechos humanos y 27 periodistas), de los cuales 18 ya no se consideran en situación de riesgo.

Entre 2000 y 2022 se asesinaron 157 periodistas en México por razones ligadas a su labor, de los cuales dos ocurrieron en CDMX: José Manuel Nava, en 2006; Rubén Espinosa, en 2015.

Tres preguntas con Tobyanne Ledesma Rivera

¿Cómo funciona el Mecanismo para la Protección Integral en CDMX?

A cualquier persona que se acerca se le hace algo que se llama entrevista de primer contacto. Aquí ya se hacen una serie de preguntas específicas y si eso nos deriva un análisis de riesgo, –que ese es otra metodología–, que determina la necesidad de implementar alguna acción. Estas pueden ser desde infraestructura de seguridad como cámaras, monitoreos del C5, teléfonos de emergencia y rondines por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, lo que lo vuelve preventivo es en el momento en que nosotros implementamos la acción, sin que sea necesaria una amenaza.

También contamos con un proceso de atención emocional para personas defensoras y periodistas. La salud mental es clave en estos en estos espacios y, de hecho, contamos con una Clínica del Sueño con una alianza con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la clínica de neurociencias se ha especializado, desde 2019, en atender a estas personas que se acercan con nosotros, que a veces pueden presentar algún trastorno de emocional.

¿Qué pasa cuándo ya existe una amenaza y es una situación de riesgo?

Por ley nosotros tenemos un periodo específico de 48 a 72 horas para responder, hay veces que obviamente nosotros buscamos entre las redes de periodistas y defensoras los contactos de estas personas, porque yo no puedo implementar una medida si la persona no me lo autoriza.

Hay veces que incluso desde el Congreso nos mandan los contactos las organizaciones y, en ese momento, nosotros hacemos contacto para que nos autoricen cualquier acción o el monitoreo, incluso desean ir en ese mismo momento los acompañemos a la Fiscalía al levantar una denuncia.

¿A nivel social por qué es importante defender la libertad de expresión?

En ese sentido hay que tener en cuenta que el trabajo periodístico, recuerdo pues a una frase que se estuvo utilizando ahora en el marco del aniversario del asesinato del periodista Javier Valdez: “al periodismo le hace falta una sociedad que lo acompañe”. Esto quiere decir pues que la tarea de la libertad de expresión como es un derecho para todas y todos, también el cuidado y el acompañamiento del ejercicio periodístico es una tarea de todas y todos.